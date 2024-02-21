Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Taiwan Tuduh Penjaga Pantai China Picu Kepanikan Usai 6 Pejabat Naik Kapal Wisata

Susi Susanti , Jurnalis-Rabu, 21 Februari 2024 |08:03 WIB
Taiwan Tuduh Penjaga Pantai China Picu Kepanikan Usai 6 Pejabat Naik Kapal Wisata
Taiwan tuduh penjaga pantai China picu kepanikan usai 6 pejabat naik kapal wisata (Foto: Reuters)
A
A
A

TAIWAN Taiwan menuduh penjaga pantai China atau Tiongkok memicu "kepanikan", setelah enam pejabat Tiongkok menaiki kapal wisata Taiwan sebentar.

Mereka memeriksa rencana rute kapal, sertifikat dan lisensi awak kapal, dan berangkat setengah jam kemudian.

Hal ini terjadi kurang dari seminggu setelah kapal nelayan Tiongkok dikejar oleh penjaga pantai Taiwan di wilayah yang sama. Perahu itu kemudian terbalik, menewaskan dua orang.

Beijing kemudian mengatakan akan meningkatkan patroli di kepulauan Kinmen.

Kinmen terletak hanya 3 km (1,86 mil) dari pantai tenggara Tiongkok, menempatkannya di garis depan ketegangan antara Tiongkok dan Taiwan.

Tiongkok memandang Taiwan yang memiliki pemerintahan sendiri sebagai provinsi yang memisahkan diri dan pada akhirnya akan menjadi bagian dari negara tersebut, dan tidak mengesampingkan penggunaan kekuatan untuk mencapai hal ini. Namun Taiwan memandang dirinya berbeda dari daratan Tiongkok.

"Kami pikir hal itu telah merugikan perasaan masyarakat kami dan memicu kepanikan masyarakat. Hal itu juga tidak sejalan dengan kepentingan masyarakat di seberang selat," kata Kuan Bi-ling, kepala Dewan Urusan Kelautan Taiwan, mengomentari insiden yang terjadi pada Senin (19/2/2024) sore, dikutip BBC.

Kapal wisata tersebut membawa 11 awak dan 23 penumpang, beberapa di antaranya mengaku gugup dan khawatir tidak dapat kembali ke Taiwan.

“Saya cukup terkejut dan sangat cemas,” kata seorang penumpang wanita dalam video yang diposting di China Times.

Halaman:
1 2
      
