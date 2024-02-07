Taiwan Kecam China Atas Rencana Sepihak Pembukaan dan Perubahan Rute Penerbangan Tanpa Perundingan Bilateral

Taiwan kecam China atas rencana sepihak pembukaan dan perubahan rute penerbangan tanpa perundingan bilateral (Foto: TETO)

TAIPEI – Taiwan mengecam keras pengumuman sepihak China atau Tiongkok mengenai pembukaan dan perubahan rute penerbangan tanpa perundingan bilateral.

Seperti diketahui, pada 30 Januari lalu, Administrasi Penerbangan Sipil Tiongkok secara sepihak membatalkan perjanjian lintas selat yang dicapai pada 2015 pada tiga rute penerbangan yakni M503, W122 dan W123.

Langkah ini tidak hanya melanggar peraturan dari Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (ICAO), tetapi juga berdampak serius terhadap keselamatan penerbangan di kawasan Asia-Pasifik dan perdamaian serta stabilitas di Selat Taiwan, serta melemahkan status quo dan landasan rasa saling percaya di Selat Taiwan.

“Kami mengecam keras tindakan Tiongkok yang tidak bertanggung jawab dan menyerukan kepada Indonesia dan dunia internasional untuk bersama-sama mendesak Tiongkok agar segera melakukan perundingan dengan Taiwan mengenai kasus ini,” terang Taipei Economic and Trade Office in Indonesia (TETO) dalam siaran persnya.

TETO mengungkapkan Bagian 4.2.6 dari ‘Manual Perencanaan Layanan Lalu Lintas Udara’ ICAO menetapkan bahwa perubahan terhadap jaringan penerbangan apa pun harus dikoordinasikan dengan semua wilayah informasi penerbangan yang berdekatan.

‘Wilayah Informasi Penerbangan Taipei’ diketahui berbatasan dengan rute penerbangan M503. Namun, Tiongkok mengumumkan perubahan pada jaringan penerbangan tersebut tanpa berkonsultasi terlebih dahulu dengan Administrasi Penerbangan Sipil Taiwan, yang merupakan satu-satunya otoritas yang bertanggung jawab atas ‘Wilayah Informasi Penerbangan Taipei’ tersebut.