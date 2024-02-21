Salam Perpisahan Dubes Rusia untuk Indonesia: Saya Senang Sudah Berkata Jujur

Dubes Rusia untuk Indonesia mengucapkan salam perpisahan untuk Indonesia di masa akhir tugasnya (Foto: Okezone)

JAKARTA - Tak terasa masa tugas sebagai Duta Besar (Dubes) Rusia untuk Indonesia Lyudmila G Vorobieva selama enam tahun, berakhir sudah. Tepat pada Maret mendatang, Lyudmila sudah tidak lagi bertugas di Indonesia.

Lyudmila diketahui dilantik sebagai Dubes Federasi Rusia untuk Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden Federasi Rusia pada 15 Februari 2018.

Bagi Lyudmila, bertugas di sebuah negara, dalam hal ini Indonesia, di tengah hiruk pikuk berita perang Rusia di Ukraina bukanlah perkara mudah. Banyak suka dan duka yang dialaminya.

Dia mengaku dampak operasi militer Rusia di Ukraina ini sangat besar bagi pekerjaannya sebagai Dubes Rusia di Indonesia.

“Saya tidak bohong, dampaknya memang besar. Saya ingin semuanya berlangsung damai dan tenang, tapi kenyataan berkata lain,” terangnya di jumpa pers terakhirnya, di kediamannya, Kuningan, Jakarta Selatan.

Dia mengatakan pada awalnya, keputusan Presiden Rusia Vladimir Putin untuk melakukan operasi militer di Ukraina membuat tugasnya menjadi lebih sulit. Mengapa? Karena dia harus menjelaskan ke media massa dan seluruh pihak yang bertanya tentang motivasi resmi Rusia melakukan tindakan itu.

Di sisi lain, dia senang karena ada permintaan yang cukup tinggi dari berbagai pihak untuk mendapatkan informasi apa yang sebenarnya terjadi dan tidak hanya bergantung pada media asing yang dianggap kerap memojokkan Rusia.

“Ini memang jauh lebih sulit. Tapi seketika saya tahu yang terjadi itu tidak sulit karena saya mengatakan apa yang jujur. Saya tidak berbohong, tidak memberikan gambaran yang tidak benar atau hanya fantasi,” ungkapnya.