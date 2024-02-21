Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

5 Brevet Mentereng TNI yang Ternyata Diraih Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo

Rina Anggraeni , Jurnalis-Rabu, 21 Februari 2024 |07:29 WIB
5 Brevet Mentereng TNI yang Ternyata Diraih Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo
Ilustrasi brevet mentereng TNI ( Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Inilah 5 brevet mentereng TNI yang ternyata diraih Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Ia merupakan alumni Akademi Kepolisian (Akpol) tahun 1991 dan menjadi calon tunggal Kapolri yang ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo pada 2021 lalu.

Penunjukan tersebut tidak lepas dari sederet prestasi yang dicatatkan olehnya. Diantaranya, ia pernah menjabat sebagai Kapolres Pati pada 2009, Kapolresta Surakarta pada 2011, Kapolda Banten pada 2016, hingga Kabareskrim pada 2019.

Selain itu, Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo juga pernah meraih banyak penghargaan kepolisian. Bahkan, meski merupakan seorang prajurit polisi, ia juga memiliki beberapa tanda penghargaan (brevet) dari TNI.

Untuk itu, berikut okezone rangkum 5 brevet mentereng TNI yang diraih oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo:

1. Brevet Komando Kopassus

Jenderal Listyo Sigit Prabowo memperoleh penghargaan langsung dari Komando Pasukan Khusus (Kopassus), baret merah. Penghargaan tersebut disematkan langsung Komando Jenderal Kopassus kala itu, Mayor Jenderal Iwan Setiawan pada 27 Desember 2022.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/337/3186593//kopassus-uVoY_large.jpg
Prajurit TNI Harumkan Nama Bangsa, Jenderal Tempur Kopassus: Indonesia Menuju Prestasi Lebih Tinggi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/337/3185266//kopassus-zF56_large.jpeg
Kisah Menegangkan Komandan Kopassus Bertaruh Nyawa saat Operasi Seroja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/337/3184655//viral-VT0H_large.jpg
Heboh Isu Mayjen Achmad Adipati Jadi Beking di Sengketa Lahan JK, Ini Reaksi Jenderal Kopassus!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/337/3184588//tni-1eEQ_large.jpg
Dua Jenderal Berdarah Kopassus Pimpin Penertiban Tambang Ilegal, Puluhan Excavator Disita!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/337/3182749//pemerintah-MW9H_large.jpg
Cerita AHY saat Sarwo Edhie Wibowo Berantas G30S PKI hingga Bentuk Kopassus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/337/3182748//tni-HT0Z_large.jpg
Sertijab Jabatan Strategis, Jenderal Gultor Kopassus Resmi Jadi Aster Panglima TNI
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement