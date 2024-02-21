5 Brevet Mentereng TNI yang Ternyata Diraih Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo

JAKARTA - Inilah 5 brevet mentereng TNI yang ternyata diraih Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Ia merupakan alumni Akademi Kepolisian (Akpol) tahun 1991 dan menjadi calon tunggal Kapolri yang ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo pada 2021 lalu.

Penunjukan tersebut tidak lepas dari sederet prestasi yang dicatatkan olehnya. Diantaranya, ia pernah menjabat sebagai Kapolres Pati pada 2009, Kapolresta Surakarta pada 2011, Kapolda Banten pada 2016, hingga Kabareskrim pada 2019.

Selain itu, Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo juga pernah meraih banyak penghargaan kepolisian. Bahkan, meski merupakan seorang prajurit polisi, ia juga memiliki beberapa tanda penghargaan (brevet) dari TNI.

Untuk itu, berikut okezone rangkum 5 brevet mentereng TNI yang diraih oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo:

1. Brevet Komando Kopassus

Jenderal Listyo Sigit Prabowo memperoleh penghargaan langsung dari Komando Pasukan Khusus (Kopassus), baret merah. Penghargaan tersebut disematkan langsung Komando Jenderal Kopassus kala itu, Mayor Jenderal Iwan Setiawan pada 27 Desember 2022.