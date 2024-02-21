Epson Nirigi, Petinggi KKB Egianus Kogoya Ditangkap di Hotel saat Rekapitulasi Suara Pemilu 2024

JAKARTA - Satgas Ops Damai Cartenz-2024 menangkap satu anggota Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua, Epson Nirigi di wilayah Mimika.

Kombes Pol Faizal Ramadhani, Kepala Ops Damai Cartenz-2024, mengatakan bahwa Epson Nirigi merupakan anggota aktif KKB dari Kodap III Ndugama dan merupakan anak buah dari Egianus Kogoya.

"Pada Selasa, 20 Februari 2024. Penangkapan dilakukan di Hotel Lavela In, jalan Kalimutu, Kota Mimika, saat yang bersangkutan sedang mengikuti rapat Rekapitulasi suara Distrik Jita, Kabupaten Mimika, Papua Tengah," katanya, Rabu (21/2/2024).

Faizal mengungkap, Epson yang berumur 34 tahun, beralamat di Kampung Noema Distrik Jita Kabupaten Mimika.

"Saat ini Epson Nirigi telah diamankan di Posko Satgas Ops Damai Cartenz-2024, Wilayah Mimika untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut," katanya.