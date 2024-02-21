Advertisement
HOME NEWS JABAR

Puting Beliung Terjang Bandung dan Sumedang, BMKG Ungkap Kemunculannya

Ferry Bangkit Rizki , Jurnalis-Rabu, 21 Februari 2024 |21:52 WIB
Puting Beliung Terjang Bandung dan Sumedang, BMKG Ungkap Kemunculannya
Angin puting beliung menerjang Sumedang (Foto : Tangkapan Layar)
BANDUNG - Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Bandung Teguh Rahayu menjelaskan munculnya angin puting beliung.

Seperti diketahui angin puting beliung dahsyat muncul wilayah Rancaekek, Kabupaten Bandung dan sebagian wilayah Sumedang, Rabu (21/2/2024) sore. Sejumlah bangunan rusak, pohon tumbang, truk terguling dan sepeda motor terjatuh.

"Fenomena puting beliung terjadi akibat dampak ikutan pertumbuhan awan cumulonimbus dan berlanjut hujan lebat disertai angin kencang dengan durasi singkat dan skala lokal," jelas Teguh.

Dirinya menjelaskan kondisi saat ini suhu muka laut di sekitar wilayah Indonesia relatif hangat mendukung penambahan suplai uap air ke wilayah Indonesia termasuk wilayah Jawa Barat dan sekitarnya.

"Selaras dengan kelembapan udara di lapisan 850-500 mb yang relatif basah yakni antara 45-95 persen," kata dia.

Saat ini juga terpantau adanya sirkulasi siklonik di Samudera Hindia barat Pulau Sumatera yang mengakibatkan terbentuknya area netral poin dengan area pertemuan dan perlambatan angin (konvergensi) serta belokan angin (shearline) berada di sekitar wilayah Jawa Barat.

