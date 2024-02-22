Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Boeing Pecat Kepala Program 737 Max Usai Skandal Pintu Pesawat Alaska Airlines Copot saat Mengudara

Susi Susanti , Jurnalis-Kamis, 22 Februari 2024 |12:52 WIB
Boeing Pecat Kepala Program 737 Max Usai Skandal Pintu Pesawat Alaska Airlines Copot saat Mengudara
Beoing pecat kepala program 737 Max usai skandal pintu pesawat Alaska Airlines copoto saat mengudara (Foto: KPTV)KTV)
LONDON - Boeing dilaporkan memecat kepala program 737 Max menyusul skandal pesawat Alaska Airlines yang mengungkap sejumlah kegagalan keselamatan.

Ed Clark, wakil presiden program MAX dan manajer umum di fasilitas Renton, meninggalkan perusahaan setelah 18 tahun.

Hal ini terjadi setelah penutup pintu yang rusak menyebabkan panel terlepas pada ketinggian 16.000 kaki dari pesawat seri Boeing 737 dalam penerbangan Alaska Airlines pada 5 Januari lalu. Pesawat itu dirakit di fasilitas Renton.

Max 9 untuk sementara dilarang terbang oleh regulator penerbangan sambil menunggu pemeriksaan keselamatan, tetapi sekarang sekali lagi sudah bisa mengudara.

Nilai Boeing anjlok dari USD150 miliar pada hari kejadian Alaska Airlines ke level terendah USD120 miliar pada 16 Januari.

Pemecatan Clark diumumkan melalui email dari bos Commercial Airplanes Stan Deal kepada karyawannya pada Rabu (21/2/2024) pagi.

Deal mengatakan restrukturisasi kepemimpinan bertujuan untuk memastikan peningkatan fokus untuk memastikan bahwa setiap pesawat yang dikirimkan memenuhi atau melampaui semua persyaratan kualitas dan keselamatan.

Audio panik dari kekacauan Alaska Airlines menunjukkan bagaimana pilot meminta bantuan lewat radio setelah jendela pesawat Boeing 737 Max pecah tak lama setelah lepas landas.

Penyelidik kecelakaan memujinya sebagai sebuah keajaiban bahwa semua orang di dalam pesawat selamat setelah perpecahan yang benar-benar mengerikan dalam penerbangan dari Portland ke Ontario International di California.

Mainan, telepon, dan pakaian tersedot ke dalam malam setelah pintu pesawat terlepas yang menyebabkan dekompresi instan pada 171 penumpang di dalam Penerbangan 1282.

Menurut Dewan Keselamatan Transportasi Nasional (NTSB), fakta bahwa sebagian besar orang masih mengenakan sabuk pengaman setelah 10 menit penerbangan mungkin menghentikan mereka untuk membawa barang-barang mereka melewati lubang tersebut.

