Bercanda Bom di Pesawat, Penumpang Super Air Jet Ditangkap Petugas Bandara Minangkabau

PADANG - Seorang penumpang berinisial FF ditangkap petugas di Bandara Internasional Minangkabau (BIM), Padang Pariaman, Sumatera Barat, karena bercanda membawa bom dalam pesawat Super Air Jet, Kamis (22/2/2024) siang.

Penumpang pria tersebut langsung diturunkan dari pesawat dan dibawa ke di Mapolsek BIM untuk diinterogasi. Sedangkan pesawat yang hendak terbang ke Bandara Internasional Kualanamu, Deliserdang, Sumatera Utara itu disterilkan pihak keamanan BIM.

Pelaku diketahui bercanda bom dengan temannya dalam pesawat dan terdengar oleh pramugari. Penumpang lain turut panik.