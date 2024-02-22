Puluhan Warung dan Kios Sepanjang Jalan Bandung-Garut Rusak Diterjang Puting Beliung

BANDUNG - Beberapa warung atau kios yang berada di pinggir Jalan Bandung Garut tepatnya di Rancaekek, Kabupaten Bandung kini hancur berantakan setelah adanya terjangan angin puting beliung yang terjadi pada Rabu 21 Februari 2024.

Saat ini warga yang terdampak tengah disibukkan dengan membereskan puing-puing bangunan, khususnya yang berada di sisi jalan karena kebanyakan dari mereka pemilik warung ataupun kios.

Tak hanya itu, beberapa warga lain yang terkena dampak juga saling membantu satu sama lain untuk membersihkan dan memilah barang yang masih digunakannya.

Bukan hanya warung atau kios saja, beberapa pabrik juga mengalami hal yang sama. Terlihat atap pabrik sudah hilang disapu angin puting beliung yang melanda. Terdapat pula beberapa pohon, tiang listrik, juga reklame yang tumbang.

Warga dan petugas saat ini gotong royong membereskan puing-puing akibat angin puting beliung. Ada yang memotong pohon, memperbaiki tiang listrik dan lainnya.

Salah satu pemilik warung yang terdampak, Yana Mulyana (41) mengatakan saat ini warungnya sudah tertutupi dengan pohon dan tiang listrik tumbang.Dirinya pun tak menyangka jika peristiwa ini membuat warungnya rusak parah.

"Ini warung saya ketutupan pohon, saya juga enggak nyangka bisa separah ini," ujar Yana saat memotong pohon yang menghalangi warungnya.

Saat kejadian Yana sedang tidak berjualan karena adanya sanak saudara yang menggelar syukuran. "Sebenarnya pada saat sore kemarin saya engga lagi jualan, sudah seminggu lah karena ada saudara hajatan," katanya.

Yana menyebut dalam peristiwa ini ada untung dan rugi yang didapat, untungnya dirinya tidak berada di warung pada saat kejadian.

"Jadi ada untungnya ada ruginya. Untungnya, saya dan istrinya tak berada di lokasi saat kejadian. Cuman ruginya ya barang semua, kayanya rusak, sampai sekarang belum bisa diambil kan ketutup," katanya.

Sementara Kusnadi (43) pemilik warung lainnya mengatakan saat kejadian dirinya memang tengah berada di lokasi. Kusnadi mengaku tak melihat detail saat angin puting beliung melanda warungnya karena panik dan takut.

"Pas kejadian saya angsung lari saya, takut, panik jadi saya ga sempat lihat warung," katanya ditemui lokasi yang sama.

Kusnadi menambahkan, jika warung nasi tempat dirinya berjualan pun mengalami rusak berat akibat tertimpa pohon dan tiang listrik.