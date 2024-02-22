Advertisement
HOME NEWS JABAR

Viral! 2 Kelompok Remaja Putra di Indramayu Baku Hantam

Andrian Supendi , Jurnalis-Kamis, 22 Februari 2024 |22:06 WIB
Dua kelompok pemuda di Indramayu baku hantam (Foto : Istimewa)
INDRAMAYU - Viral, sebuah video memperlihatkan dua kelompok remaja putra saling adu jotos di areal pesawahan di Jalan Wanasari, Kecamatan Bangodua, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat.

Berdasarkan informasi yang diperoleh, peristiwa tersebut terjadi pada Rabu 21 Februari 2024 sore.

Dalam rekaman video berdurasi 32 detik yang viral di media sosial itu, terlihat dua kelompok remaja saling adu jotos, bahkan ada pula seorang remaja yang dikeroyok oleh dua orang remaja lainnya.

Suara gaduh yang ditimbulkan oleh perkelahian itu pun membuat warga sekitar mendatangi lokasi dan langsung membubarkan kedua kelompok tersebut.

Melihat warga mulai berdatangan, kedua kelompok remaja putra ini langsung kocar-kacir melarikan diri. Hingga saat ini, belum diketahui motif saling adu jotos dari kelompok remaja tersebut.

Kasat Reskrim Polres Indramayu, AKP Hillal Adi Imawan mengatakan, petugas kepolisian belum menemukan identitas dari para remaja putra yang terlibat saling adu jotos.

"Telah dilakukan penyelidikan untuk mencari indentitas yang ada di video tersebut, akan tetapi sampai saat ini belum didapat identitasnya," kata dia, saat dihubungi melalui pesan singkat, Kamis (22/2/2024).

