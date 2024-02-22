Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS SUMSEL

Rumah Terbakar saat Ditinggal ke Kebun, Motor hingga Uang Tabungan Ludes

Era Neizma Wedya , Jurnalis-Kamis, 22 Februari 2024 |18:54 WIB
Rumah Terbakar saat Ditinggal ke Kebun, Motor hingga Uang Tabungan Ludes
Rumah ludes terbakar. (Foto: Dok Ist)
A
A
A

LUBUKLINGGAU - Kebakaran rumah dialami seorang janda di Kota Lubuklinggau bernama Atmawati (55). Harta benda korban ludes terbakar, hanya menyisakan baju di badan saja.

Peristiwa kebakaran terjadi Kamis (22/2/2023) sekitar pukul 10.00 WIB, tepatnya di Jalan Delima, RT 5, Kelurahan Lubuk Tanjung, Kecamatan Lubuklinggau Barat I.

Mobil pemadam kebakaran yang diterjunkan ke lokasi sekitar dua unit. Penyebab kebakaran diduga akibat korsleting listrik. Saat kebakaran terjadi, kondisi rumah sedang kosong ditinggal pemiliknya bekerja.

"Kebetulan rumah kosong, ibu dan anaknya sedang ke kebun, sedangkan anaknya yang kecil sekolah, dan sekitar setengah jam api dapat dipadamkan," kata Novi, Staf Tagana yang juga petugas Dinas Sosial Kota Lubuklinggau.

Ditambahkan Novi, kebakaran itu pertama kali diketahui oleh warga sekitar yang melihat api sudah membesar. Kemudian dilaporkan ke pihak berwajib dan petugas Damkar. Lalu dua unit Damkar datang guna memadamkan api. 

Kebakaran itu tidak hanya menghanguskan rumah korban, namun ikut pula membakar seluruh perabotan yang ada di dalam rumah seperti televisi. Bahkan satu unit sepeda motor Honda Supra milik korban juga ikut ludes terbakar.

 BACA JUGA:

Selain itu kebakaran juga ikut menghanguskan uang tabungan milik korban sebesar Rp800 ribu. Berdasarkan keterangan korban, uang tersebut tadinya buat dipakai untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

"Uang Rp800 ribu, motor dan TV ikut terbakar," katanya.

Halaman:
1 2
      
