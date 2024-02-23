Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

BMKG: Waspada Gelombang Tinggi Hantam Perairan NTT 3 Hari ke Depan

Ponsius Econg , Jurnalis-Jum'at, 23 Februari 2024 |18:13 WIB
BMKG: Waspada Gelombang Tinggi Hantam Perairan NTT 3 Hari ke Depan
Ilustrasi (Foto: Istimewa/Okezone)
KUPANG - Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini cuaca buruk selama beberapa hari ke depan di wilayah perairan Nusa Tenggara Timur (NTT).

Masyarakat diminta mewaspadai potensi bahaya gelombang tinggi saat di tengah laut dalam 3 hari ke depan, mulai Sabtu (24/2/2024) besok hingga Senin (26/2/2024).

Stasiun Meteorologi Maritim Tenau-Kupang memprakirakan, terjangan gelombang laut di sejumlah titik wilayah perairan NTT bisa mencapai ketinggian 2,5 meter.

"Waspada gelombang laut dengan ketinggian 1,25-2,5 meter, yang berisiko tinggi terhadap Perahu Nelayan dan Kapal Tongkang," ungkap prakirawan Stasiun Meteorologi Maritim Tenau-Kupang, Dyah Safitri Maharani, Jumat (23/2/2024).

Maharani mengatakan, gelombang tinggi berpotensi akan mengamuk antara lain di Perairan utara Flores, Selat Sape bagian selatan, Selat Sumba bagian barat, dan Laut Sawu.

Gelombang laut juga diprakirakannya akan menerjang tinggi di Samudera Hindia selatan Sumba-Sabu, Perairan selatan Kupang-Rote, dan Samudera Hindia selatan Kupang-Rote.

Kondisi sinoptik atau keadaan udara permukaan umumnya menunjukkan angin bertiup dari arah Barat Daya-Barat Laut dengan kecepatan 1-5 Skala Beaufort.

Pihaknya mencatat, keadaan masih terpantau aman pada Sabtu (24/2) pukul 20.00 WITA hingga Minggu (25/2) pukul 20.00 WITA di wilayah Perairan utara Flores, Selat Sape bagian utara, dan Selat Sumba bagian timur.

Telusuri berita news lainnya
