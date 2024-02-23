Harga Cabai hingga Telur di Bandung Melonjak, Warga: Pemerintah Tolong Stabilkan Harga

BANDUNG - Harga bahan pokok di berbagai daerah mengalami lonjakan signifikan menjelang bulan suci Ramadhan. Kondisi tersebut memicu keluhan warga dan meminta pemerintah untuk segera menstabilkan harga bahan pokok.

Kenaikan harga dari sejumlah komoditi ini salah satunya dikeluhkan oleh Tintin Sumiati (52), seorang ibu rumah tangga yang juga penjual nasi kuning. Dia menyebut, harga cabai hingga tomat mengalami kenaikan yang cukup signifikan.

Misalnya di Pasar Leuwipanjang, Kota Bandung, harga cabai merah mencapai Rp120 ribu per kilogram. Selain cabai, harga tomat pun ikut naik di angka Rp15-20 ribu perkilogram.

BACA JUGA: Pemprov DKI Jakarta Akan Teruskan Program Sembako Murah hingga Lebaran

"Harga cabai biasanya kalau lagi murah Rp60 ribu perkilogram. Harga tomat juga biasanya paling mahal Rp10 ribu. Sekarang harga tomat bisa mencapai Rp15-20 ribu perkilogram," kata Tintin, Jumat (23/2/2024).

Selain cabai dam tomat, harga telur ayam pun ikut-ikutan naik. Dari harga Rp26 ribu per kilogram, saat ini harga telor ayam mencapai Rp30 ribu perkilogram.

"Malah kenaikan telor ayam dari minggu kemarin," katanya.