Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Harga Cabai hingga Telur di Bandung Melonjak, Warga: Pemerintah Tolong Stabilkan Harga

Agung Bakti Sarasa , Jurnalis-Jum'at, 23 Februari 2024 |15:05 WIB
Harga Cabai hingga Telur di Bandung Melonjak, Warga: Pemerintah Tolong Stabilkan Harga
Ilustrasi (Foto: Istimewa/Okezone)
A
A
A

BANDUNG - Harga bahan pokok di berbagai daerah mengalami lonjakan signifikan menjelang bulan suci Ramadhan. Kondisi tersebut memicu keluhan warga dan meminta pemerintah untuk segera menstabilkan harga bahan pokok.

Kenaikan harga dari sejumlah komoditi ini salah satunya dikeluhkan oleh Tintin Sumiati (52), seorang ibu rumah tangga yang juga penjual nasi kuning. Dia menyebut, harga cabai hingga tomat mengalami kenaikan yang cukup signifikan.

Misalnya di Pasar Leuwipanjang, Kota Bandung, harga cabai merah mencapai Rp120 ribu per kilogram. Selain cabai, harga tomat pun ikut naik di angka Rp15-20 ribu perkilogram.

"Harga cabai biasanya kalau lagi murah Rp60 ribu perkilogram. Harga tomat juga biasanya paling mahal Rp10 ribu. Sekarang harga tomat bisa mencapai Rp15-20 ribu perkilogram," kata Tintin, Jumat (23/2/2024).

Selain cabai dam tomat, harga telur ayam pun ikut-ikutan naik. Dari harga Rp26 ribu per kilogram, saat ini harga telor ayam mencapai Rp30 ribu perkilogram.

"Malah kenaikan telor ayam dari minggu kemarin," katanya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/25/338/3117297/sembako-iW5a_large.jpg
Jelang Ramadhan, Pilar Sidak Pasar Pastikan Harga Bahan Pokok Stabil, Stok Aman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/28/608/3013955/bobby-nasution-sembako-yang-hilang-untuk-dibagikan-kepada-masyarakat-SGpKR2BKUT.jpg
Bobby Nasution: Sembako yang Hilang untuk Dibagikan kepada Masyarakat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/25/337/2988003/pemerintah-jamin-tak-ada-kenaikan-harga-sembako-jelang-lebaran-2024-yq6hYbvAOm.jpg
Pemerintah Jamin Tak Ada Kenaikan Harga Sembako Jelang Lebaran 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/21/338/2986509/jelang-lebaran-pemerintah-antisipasi-lonjakan-harga-sembako-di-bekasi-7iuSvNliSb.jpg
Jelang Lebaran, Pemerintah Antisipasi Lonjakan Harga Sembako di Bekasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/07/512/2980266/ricuh-antre-beras-murah-sejumlah-emak-emak-dan-bayi-terjepit-di-semarang-kUn4d3Z9ej.jpg
Ricuh Antre Beras Murah, Sejumlah Emak-Emak dan Bayi Terjepit di Semarang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/27/338/2976061/harga-sembako-mahal-emak-emak-geruduk-patung-kuda-gunakan-daster-dan-bawa-alat-masak-qmsrNKElMg.jpg
Harga Sembako Mahal, Emak-Emak Geruduk Patung Kuda Gunakan Daster dan Bawa Alat Masak
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement