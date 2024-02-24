Terlibat Kasus Bullying, Siswa Binus Serpong Diperiksa dengan Didampingi Orangtua

POLRES Metro Tangerang Selatan masih terus mengusut kasus dugaan perundungan atau bullying siswa junior oleh seniornya di Binus School Serpong. Penyidik sudah memeriksa 8 saksi terdiri dari para siswa.

Kasi Humas Polres Tangsel AKP Wendi mengatakan para saksi hadir ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Tangsel didamping orangtuanya dan kuasa hukum. Hadir juga perwakilan dari Badan Pemasyarakatan dan Dinas Sosial.

"8 orang tersebut semuanya masih saksi," katanya.

BACA JUGA:

Pemeriksaan berlangsung dari pagi sampai malam. "Teknik pemeriksaan bertahap, bergantian," ujar Wendi.