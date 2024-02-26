Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Mulai Bersihkan Rumah Paska Banjir Kepung Lampung, Warga: Ini yang Terparah!

Ira Widyanti , Jurnalis-Senin, 26 Februari 2024 |01:26 WIB
Mulai Bersihkan Rumah Paska Banjir Kepung Lampung, Warga: Ini yang Terparah!
Warga bersihkan rumah paska banjir di Bandar Lampung. (Foto: Ira Widyanti)
A
A
A

LAMPUNG - Hujan deras yang mengguyur Kota Bandar Lampung sejak Sabtu (24/2/2024) sore hingga malam hari kemarin menyebabkan sejumlah wilayah dikepung banjir. Salah satu wilayah yang terdampak banjir yakni di Perumahan Gelora Persada, Kelurahan Rajabasa Jaya, Kecamatan Rajabasa, Bandarlampung. 

Banjir yang sebelumnya merendam sejumlah rumah warga di perumahan tersebut pada Minggu (25/2) pagi mulai surut. 

BACA JUGA:

Tim SAR Evakuasi Jenazah Tanpa Identitas Diduga Terseret Banjir di Bandarlampung 

Pantauan MNC Portal, paska banjir, warga mulai membersihkan rumahnya dari sisa material sampah akibat dampak banjir yang terjadi. 

Sejumlah perabotan rumah milik warga mulai dari kursi, kasur hingga barang elektronik yang terdampak banjir juga mulai dibersihkan.

Salah seorang warga, Sinta Yuliana mengatakan, banjir yang terjadi di rumahnya pada Sabtu (24/2) kemarin merupakan yang terparah terjadi selama dia tinggal di Perumahan Gelora Persada. 

"Rumah saya baru pertama kali ini terkena banjir. Dua minggu lalu banjir juga di sini, tapi rumah saya enggak kena. Menurut Saya banjir yang terjadi ini cukup parah karena rumah saya terendam selutut orang dewasa, sementara yang dekat sungai itu udah sebahu orang dewasa," ujar Sinta saat diwawancarai.

 BACA JUGA:

Dia mengungkapkan, banjir di kediamannya terjadi sejak malam hari dan baru surut pada Minggu (25/2) dini hari. Sementara akibat banjir yang terjadi, sejumlah barang-barang elektronik di rumahnya juga mengalami kerusakan.

"Barang-barang elektronik pada rusak, kasur terendam, rumah penuh lumpur, pakaian pada basah. Bahkan tetangga saya aja kulkas sama laptopnya ngambang," tuturnya.

Menurut Sinta, saat ini dia bersama warga lainnya tengah bergotong-royong membersihkan sisa banjir. 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/23/340/3038165/banjir-kian-tinggi-warga-di-halmahera-tengah-terus-dievakuasi-ke-pengungsian-2JMRZOIDPB.jpg
Banjir Kian Tinggi, Warga di Halmahera Tengah Terus Dievakuasi ke Pengungsian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/22/340/3037563/banjir-besar-terjang-desa-di-halmahera-tengah-akibat-sungai-kobe-meluap-bhnjtFV4O4.jpg
Banjir Besar Terjang Desa di Halmahera Tengah Akibat Sungai Kobe Meluap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/21/338/3037382/curah-hujan-di-jakarta-meningkat-akhir-juli-dan-agustus-2024-waspada-banjir-7sHJJmM9PA.jpg
Curah Hujan di Jakarta Meningkat Akhir Juli dan Agustus 2024, Waspada Banjir!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/21/340/3037355/banjir-2-meter-rendam-halmahera-tengah-bpbd-kami-cuma-bisa-nonton-DZoX0dTQBN.jpg
Banjir Tinggi 2 Meter Rendam Halmahera Tengah, BPBD: Kami Cuma Bisa Nonton
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/338/3034789/cegah-banjir-9-tandon-baru-dibangun-di-tangsel-llM80uzrjj.jpg
Cegah Banjir, 9 Tandon Baru Dibangun di Tangsel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/340/3034427/banjir-melanda-gorontalo-lebih-dari-7-000-orang-mengungsi-k5QogbSwv8.jpg
Banjir Melanda Gorontalo, Lebih dari 7.000 Orang Mengungsi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement