Mulai Bersihkan Rumah Paska Banjir Kepung Lampung, Warga: Ini yang Terparah!

LAMPUNG - Hujan deras yang mengguyur Kota Bandar Lampung sejak Sabtu (24/2/2024) sore hingga malam hari kemarin menyebabkan sejumlah wilayah dikepung banjir. Salah satu wilayah yang terdampak banjir yakni di Perumahan Gelora Persada, Kelurahan Rajabasa Jaya, Kecamatan Rajabasa, Bandarlampung.

Banjir yang sebelumnya merendam sejumlah rumah warga di perumahan tersebut pada Minggu (25/2) pagi mulai surut.

Pantauan MNC Portal, paska banjir, warga mulai membersihkan rumahnya dari sisa material sampah akibat dampak banjir yang terjadi.

Sejumlah perabotan rumah milik warga mulai dari kursi, kasur hingga barang elektronik yang terdampak banjir juga mulai dibersihkan.

Salah seorang warga, Sinta Yuliana mengatakan, banjir yang terjadi di rumahnya pada Sabtu (24/2) kemarin merupakan yang terparah terjadi selama dia tinggal di Perumahan Gelora Persada.

"Rumah saya baru pertama kali ini terkena banjir. Dua minggu lalu banjir juga di sini, tapi rumah saya enggak kena. Menurut Saya banjir yang terjadi ini cukup parah karena rumah saya terendam selutut orang dewasa, sementara yang dekat sungai itu udah sebahu orang dewasa," ujar Sinta saat diwawancarai.

Dia mengungkapkan, banjir di kediamannya terjadi sejak malam hari dan baru surut pada Minggu (25/2) dini hari. Sementara akibat banjir yang terjadi, sejumlah barang-barang elektronik di rumahnya juga mengalami kerusakan.

"Barang-barang elektronik pada rusak, kasur terendam, rumah penuh lumpur, pakaian pada basah. Bahkan tetangga saya aja kulkas sama laptopnya ngambang," tuturnya.

Menurut Sinta, saat ini dia bersama warga lainnya tengah bergotong-royong membersihkan sisa banjir.