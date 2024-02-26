Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Melawan saat Ditangkap Polisi, Pelaku Jambret di Kerinci Ambruk Ditembak

Melawan saat Ditangkap Polisi, Pelaku Jambret di Kerinci Ambruk Ditembak
Illustrasi (foto: freepick)
A
A
A

KERINCI - Pelaku jambret berinisial MI (21) ditangkap Tim opsnal SatReskrim Polres Kerinci, Jambi. Pelaku ditangkap setelah merampas handphone milik korban berinisial GT (20) di Jalan Muak, Kerinci.

Ditangkapnya pelaku jambret bermula saat pelaku sedang berada Desa Air Teluh, Kecamatan Kumun Debai, Kota Sungai Penuh, pada Minggu 25 Februari 2024, pada pukul 00.30 WIB.

Kapolres Kerinci AKBP Muhammad Mujib melalui Kasa Kasat Reskrim AKP Very Prasetyawan menjelaskan, setelah kejadian viral tersebut pihaknya mengarahkan Korban Inisial GT (20) untuk membuat laporan.

“Pelaku berhasil kita amankan di Desa Air Teluh Kecamatan Kumun Debai, dan saat penangkapan pelaku melakukan perlawanan akhirnya di lumpuhkan dengan timah panas di bagian betis sebelah kiri,” ungkap AKP Very kepada wartawan, Senin (26/2/2024).

Very menjelaskan, peristiwa perampasan tersebut terjadi saat korban menggunakan handphone dan meletakkan disela helm, pelaku datang merampas dan terjadi tarik menarik dengan korban hingga korban terjatuh saat mengendarai sepeda motor.

“Saat penjambretan sempat terjadi tarik menarik, dan korban sempat mengejar tetapi terjatuh, korban luka-luka dan dilarikan ke puskesmas terdekat. Untuk pelaku kini dalam perawatan di Rumah Sakit Umum M.HA. Thalib Kota Sungai Penuh, untuk perawatan usai dilumpuhkan petugas karena melawan," pungkasnya.

(Awaludin)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
jambi jambret Penjambretan
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/338/3184957//jambret-k0Sx_large.jpg
2 Jambret Todong Pasutri Pakai Pistol di Jakbar Sudah 28 Kali Beraksi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/338/3184813//pelaku_jambret-jdQ6_large.jpg
Dua Pelaku Jambret Nekat Todongkan Golok dan Pistol ke Pasutri di Tambora
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/338/3179457//pencurian-CB0F_large.jpg
Rampas Ponsel Wanita, Pria Bertato Bonyok Dihajar Warga di Jakpus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/340/3170946//perindo-0rxD_large.jpg
Perjuangan Legislator Perindo Berbuah Hasil, Jalan Rusak di Merangin Jambi Segera Diperbaiki
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/18/340/3163697//drumband-BMp7_large.jpg
Duh! Siswa Drumband HUT Ke-80 RI di Jambi Menangis Sesenggukan, Aksinya Dihentikan Gegara Kejutan Ultah Istri Camat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/16/340/3163189//mayat-k9tl_large.jpg
Dua Pemuda Duel hingga Tewas Diduga Gegara Urusan Asmara
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement