Gempa Magnitudo 4,8 di Nisel Terasa Hingga Madina, Warga Diimbau Tetap Tenang

NISEL - Gempa bumi berkekuatan 4,8 magnitudo di Nias Selatan (Nisel) Provinsi Sumatera Utara (Sumut), getarannya terasa hingga Panyabungan kabupaten Mandailing Natal (Madina) Sumut, warga dihimbau tetap tenang dan waspada.

"Benar tadi ada terasa gempa, tapi itu hanya sebentar getarannya dan tidak terlalu kencang, " Kata Muksin Nasution, S.Sos, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Madina kepada MNC Portal Indonesia, senin (26/02/2024).

Muksin mengungkapkan, seperti informasi yang mereka peroleh dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) gempa bumi yang berkekuatan Info Gempa Mag:4.8 SR, 26-Peb-24 00:33:47 WIB, Lok:0.63 LU,98.52 BT (78 Km TimurLaut NIASSELATAN-SUMUT), Kedlmn:12 Km : BMKG.

"Sejauh ini belum ada kita ketahui kerusakan rumah warga akibat getaran gempa iyu, namun gempa ini termasuk dangkal sesuai info dari BMKG, jadi kita himbau agar warga tetap tenang jangan panik, dan kita berdoa agar kita tetap diberi keselamatan oleh yang Maha Kuasa." timpal imbuhnya.

Bahkan dalam peristiwa itu, dalam info BMKG Sumut mengimbau masyarakat tetap tenang dan berhati-hati karena diperkirakan informasi gempa berikutnya masih tertunda.

(Khafid Mardiyansyah)