Cuaca Jabodetabek Hari Ini: Waspada Hujan Ringan hingga Petir Menjelang Siang

JAKARTA - Badan Meteorologi memprakirakan cuaca di wilayah Jabodetabek pada Senin, 17 November 2025, akan didominasi kondisi berawan hingga berawan tebal, disertai potensi hujan ringan di sejumlah wilayah mulai menjelang siang hingga sore hari.

Pada pagi hari, kondisi masih didominasi berawan tebal. Namun memasuki menjelang siang, hujan ringan berpotensi terjadi di sebagian wilayah Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Kota Depok, Kabupaten dan Kota Bogor, dan Kabupaten dan Kota Bekasi.

Lalu pada siang hingga sore hari, hujan ringan diprakirakan meluas ke lebih banyak di wilayah Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Kota Depok, Kabupaten dan Kota Bekasi, Kabupaten dan Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kabupaten dan Kota Bogor.

Cuaca umum tetap berawan tebal, namun hujan berpotensi turun secara sporadis di banyak titik.

Masyarakat diminta waspada terhadap potensi hujan yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang pada periode menjelang siang hingga sore hari di sebagian besar wilayah Jabodetabek.

Penduduk yang beraktivitas di luar ruangan, termasuk pengendara motor, diimbau untuk memperhatikan perkembangan cuaca terbaru dan selalu menyiapkan perlengkapan antisipasi hujan.

(Awaludin)