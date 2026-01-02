Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ramalan Cuaca, Hujan Bakal Melanda Jabodetabek Hari Ini

Arief Setyadi , Jurnalis-Jum'at, 02 Januari 2026 |04:02 WIB
Ramalan Cuaca, Hujan Bakal Melanda Jabodetabek Hari Ini
Ilustrasi hujan (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Cuaca Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek) bakal diguyur hujan sepanjang hari, pada Jumat (2/1/2026).

Melansir laman BMKG, seluruh wilayah di Jakarta bakal diguyur hujan dengan intensitas sedang. Sementara hujan petir bakal melanda Kabupaten dan Kota Bogor, Jawa Barat.

Hujan dengan intensitas ringan juga diprediksi bakal menerjang Depok pada hari ini. Begitu juga wilayah Banten, khususnya Tangerang Raya.

Disebutkan BMKG, Kabupaten dan Kota Tangerang bakal hujan ringan. Sementara Tangerang Selatan hujan sedang

Hujan dengan intensitas ringan juga diprakirakan akan melanda Kabupaten dan Kota Bekasi.

(Arief Setyadi )

      
Telusuri berita news lainnya
