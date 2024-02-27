Sopir Truk Meninggal saat Ganti Ban di Cirebon

Sopir truk meninggal dunia saat mengganti ban di Cirebon (Foto : iNews)

CIREBON - Warga Desa Gesik, Kecamatan Tengahtani, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, digegerkan dengan penemuan mayat jenis laki-laki di depan toko pengisian air ulang, Senin 26 Februari 2024, siang.

Diduga, mayat tersebut seorang sopir truk muatan jeli meninggal usai kelelahan mengganti ban di depan toko tersebut.

Mayat jenis laki laki itu berusia 54 tahun, ditemukan tewas di depan toko pengisian ulang air.

Korban diduga seorang sopir truk boks muatan jeli yang berhenti akan memperbaiki ban belakang. Namun, diduga kelelahan saat memperbaiki ban tersebut.

"Korban sendirian mengganti ban, diduga akibat kelelahan lalu meninggal," usaj saksi mata, Dewi, Selasa (27/2/2024).

Sementara, petugas kepolisian dari Polsek Kedawung beserta tim inafis yang datang ke lokasi langsung melakukan olah TKP.