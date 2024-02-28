Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS INTERNATIONAL

Pangeran William Mendadak Batalkan Kehadiran di Upacara Peringatan Raja Konstantin karena Masalah Pribadi

Susi Susanti , Jurnalis-Rabu, 28 Februari 2024 |07:30 WIB
Pangeran William mendadak batalkan kehadiran di upacara peringatan Raja Konstantin karena masalah pribadi (Foto: Reuters)
Pangeran William mendadak batalkan kehadiran di upacara peringatan Raja Konstantin karena masalah pribadi (Foto: Reuters)
LONDON - Pangeran William tiba-tiba membatalkan kehadirannya dari upacara peringatan mendiang mantan Raja Konstantin dari Yunani, di mana dia dijadwalkan untuk memberikan pidato.

Istana Kensington mengatakan hal ini terjadi karena masalah pribadi.

Tidak ada rincian lebih lanjut mengenai "masalah pribadi" yang membuat Pangeran Wales tidak bisa hadir di sana pada Selasa (27/2/2024) pagi. Namun sumber kerajaan mengindikasikan tidak ada alasan untuk khawatir.

Istana Kensington mengatakan istri Pangeran William, Catherine, yang baru pulih dari operasi perut yang dilakukan bulan lalu, terus berada dalam kondisi yang baik.

Pangeran Wales telah menelepon keluarga kerajaan Yunani untuk mengatakan dia tidak akan bisa bergabung dengan mereka.

Namun musik yang terdengar dari istana memberikan ketenangan dan tidak terlalu memengaruhi pengunduran diri Pangeran William yang tiba-tiba.

Upacara tersebut mengenang mantan Raja Constantine, ayah baptis William, yang meninggal tahun lalu. Putra sulungnya, Putra Mahkota Pavlos, yang memberikan pembacaan, bukan Pangeran William.

Raja, yang sedang dirawat karena penyakit kanker, juga tidak dapat menghadiri kebaktian tersebut.

Hanya terlihat Ratu Camilla dari perwakilan kerajaan yang memimpin anggota Keluarga Kerajaan pada kebaktian di Kapel St George di Kastil Windsor.

