HOME NEWS INTERNATIONAL

5 Wilayah Palestina Penghasil Kurma Terbesar yang Dikuasai Israel

Ludwina Andhara Herawati , Jurnalis-Kamis, 29 Februari 2024 |15:20 WIB
5 Wilayah Palestina Penghasil Kurma Terbesar yang Dikuasai Israel
5 wilayah Palestina penghasil kurma terbesar yang dikuasai Israel (Foto: Reuters)
A
A
A

PALESTINA - Sejak Israel menduduki Tepi Barat di Palestina pada 1967, perkebunan kurma didirikan secara ilegal di sebagian wilayah Lembah Yordan.

Melansir Al Jazeera, stek yang diselundupkan telah membantu pembentukan perkebunan besar di seluruh wilayah Israel. Diketahui kebun palem telah ditanam dari Laut Merah hingga Laut Mati.

Tidak hanya itu, penanaman kebun palem juga telah mencapai Laut Galilea di bagian utara. Hal ini menyebabkan industri kurma Israel mendapat julukan "industri tiga lautan."

Berdasarkan Organisasi Pangan dan Pertanian PBB pada 2017, Israel telah memproduksi kurma seberat 136.956 ton, dengan nilai ekspor mencapai USD181,2 juta atau setara dengan Rp2.8 triliun.

Industri kurma Israel dinilai eksploitatif karena dilakukan di permukiman ilegal. Tidak hanya itu, mereka mempekerjakan warga Palestina, dengan upah yang rendah.

Mengutip hrw.org, tidak hanya diberi upah rendah, pihak Israel bahkan mempekerjakan ratusan anak-anak berusia 11 tahun, dengan penghasilan sehari penuh sebesar USD19 atau sekitar Rp298 ribu.

Tidak hanya menanam menggunakan lahan ilegal dan tenaga kerja yang dieksploitasi, namun diketahui juga mengalihkan sumber air dari desa-desa Palestina. Di bawah tekanan militer, industri kurma asli Palestina kalah saing dengan kurma Israel, baik pasar lokal maupun internasional.

Halaman:
1 2
      
