HOME NEWS INTERNATIONAL

20 Merk Kurma Produksi Israel yang Diseru untuk Diboikot Jelang Ramadhan

Maria Regina Sekar Arum , Jurnalis-Rabu, 28 Februari 2024 |16:50 WIB
20 Merk Kurma Produksi Israel yang Diseru untuk Diboikot Jelang Ramadhan
20 merk kurma produksi Israel yang diseru untuk diboikot jelang Ramadhan (Foto: Freepik)
A
A
A

ISRAEL - Mahkamah Internasional (ICJ) menyatakan permukiman Israel yang dibangun di atas tanah Palestina yang dicuri adalah ilegal.

Adapun 60 persen kurma Israel ditanam di pemukiman ini dan merupakan tanaman yang paling menguntungkan. Ini memberikan kontribusi signifikan terhadap kelangsungan ekonomi mereka. 80 persen dari hasil perkebunan ini diekspor ke luar negeri. Inggris menjadi pasar terbesar kedua bagi Israel.

Melansir Islamic Human Rights Commission, pekerja Palestina dibayar rendah untuk pekerjaan ilegal ini. Saat musim panen, para pekerja dijatuhkan dengan crane ke pohon kurma di pagi hari, dibiarkan duduk di atas pohon kurma setinggi 12 meter - bangunan 4 lantai yang bergoyang tertiup angin.

8 jam bahkan tanpa perlu ke kamar mandi, tanpa bisa turun sebelum crane kembali bekerja di penghujung hari, para pekerja mengambil kayu dengan satu tangan dan bekerja dengan tangan lainnya untuk memenuhi kuota. Jika mereka terlambat, mereka akan kehilangan pekerjaan.

Di Perancis, Collectif Palestine Vaincra memberikan informasi mendalam tentang boikot kencan Prancis terhadap Israel. CAPJPO-EuroPalestine juga menjelaskan informasi tentang tanggal Israel dan kampanye untuk menghentikannya.

Halaman:
1 2
      
