Joe Biden Sebut Israel Bersedia Hentikan Perang Selama Ramadhan jika Kesepakatan Pembebasan Sandera Tercapai

NEW YORK – Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden mengatakan Israel bersedia menghentikan perangnya terhadap Hamas di Gaza selama bulan puasa Ramadhan mendatang jika kesepakatan tercapai untuk membebaskan beberapa sandera yang disandera oleh Hamas.

Para perunding dari AS, Mesir dan Qatar sedang menyusun kerangka kesepakatan yang mana Hamas akan membebaskan puluhan sandera yang mereka sandera, dengan imbalan pembebasan tahanan Palestina dan penghentian pertempuran selama enam minggu. Selama jeda sementara, negosiasi akan dilanjutkan mengenai pembebasan sandera yang tersisa.

BACA JUGA: Joe Biden Berharap Gencatan Senjata Gaza Terjadi pada Minggu Depan

Komentar Biden dalam sebuah wawancara yang direkam pada Senin (26/2/2024) untuk acara NBC “Late Night With Seth Meyers” adalah yang paling rinci mengenai kemungkinan penghentian pertempuran selama bulan suci Ramadhan, saat peningkatan ketaatan beragama dan puasa fajar hingga senja.

Kantor Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu mengatakan sebelumnya bahwa tentara telah menyampaikan kepada Kabinet Perang rencana operasionalnya untuk melakukan serangan darat ke Rafah, kota paling selatan Gaza di sepanjang perbatasan dengan Mesir, tempat 1,4 juta warga Palestina mencari keselamatan.