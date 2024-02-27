Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Joe Biden Sebut Israel Bersedia Hentikan Perang Selama Ramadhan jika Kesepakatan Pembebasan Sandera Tercapai

Susi Susanti , Jurnalis-Selasa, 27 Februari 2024 |20:04 WIB
Joe Biden Sebut Israel Bersedia Hentikan Perang Selama Ramadhan jika Kesepakatan Pembebasan Sandera Tercapai
Joe Biden sebut Israel bersedia hentikan perang selama Ramadhan jika kesepakatan pembebasan sandera tercapai (Foto: Reuters)
A
A
A

NEW YORKPresiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden mengatakan Israel bersedia menghentikan perangnya terhadap Hamas di Gaza selama bulan puasa Ramadhan mendatang jika kesepakatan tercapai untuk membebaskan beberapa sandera yang disandera oleh Hamas.

Para perunding dari AS, Mesir dan Qatar sedang menyusun kerangka kesepakatan yang mana Hamas akan membebaskan puluhan sandera yang mereka sandera, dengan imbalan pembebasan tahanan Palestina dan penghentian pertempuran selama enam minggu. Selama jeda sementara, negosiasi akan dilanjutkan mengenai pembebasan sandera yang tersisa.

Komentar Biden dalam sebuah wawancara yang direkam pada Senin (26/2/2024) untuk acara NBC “Late Night With Seth Meyers” adalah yang paling rinci mengenai kemungkinan penghentian pertempuran selama bulan suci Ramadhan, saat peningkatan ketaatan beragama dan puasa fajar hingga senja.

Kantor Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu mengatakan sebelumnya bahwa tentara telah menyampaikan kepada Kabinet Perang rencana operasionalnya untuk melakukan serangan darat ke Rafah, kota paling selatan Gaza di sepanjang perbatasan dengan Mesir, tempat 1,4 juta warga Palestina mencari keselamatan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/337/3185863/tni-Ktz0_large.jpg
Brigade Komposit Pasukan Perdamaian di Gaza Gabungan Pasukan Elite Tiga Matra
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/337/3185632/tni-3VZp_large.jpg
Pasukan Elite TNI di Gaza Dipimpin Jenderal Bintang 3 dan Bawahi Tiga Brigade Komposit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/337/3185536/relawan_gaza-5LJw_large.jpg
Sepak Terjang Relawan Kemanusiaan RI di Gaza Jadi Kajian Ilmiah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/18/3183800/rapat-4iZz_large.jpg
Rusia Tolak Otoritas Trump di Gaza, Sodorkan Resolusi Tandingan di PBB
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/18/3183291/militer-hzE6_large.jpg
Pentagon Bantah Klaim Media Israel Akan Bangun Pangkalan Militer AS Dekat Gaza
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/18/3178894/sisa_bom_di_gaza-oMAq_large.jpg
Bersihkan Sisa Bom di Gaza Butuh Tiga Dekade, Jauh Lebih Lama dari Konflik
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement