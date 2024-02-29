Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

7 Negara dengan Durasi Puasa Terpanjang di Dunia

Maria Regina Sekar Arum , Jurnalis-Kamis, 29 Februari 2024 |17:31 WIB
7 Negara dengan Durasi Puasa Terpanjang di Dunia
7 negara dengan durasi puasa terpanjang di dunia (Foto: Freepik)
JAKARTA - Saat ini lebih dari 1,9 miliar umat Islam di seluruh dunia bersiap menyambut bulan suci Ramadhan. Waktu puasa tahun ini bervariasi antara 10 dan 18 jam, bergantung pada lokasi geografis mereka.

Perbedaan jam puasa ini terutama disebabkan oleh lamanya waktu puasa. siang dan malam. Hal ini disebabkan oleh kemiringan bumi dan posisi matahari.

Melansir Alarabiya News, negara-negara yang dekat dengan garis khatulistiwa cenderung memiliki periode puasa yang lebih singkat, sedangkan negara-negara yang lebih jauh, terutama di garis lintang utara dan selatan, memiliki periode puasa yang lebih lama. Tergantung musim, durasi puasa bisa lebih dari 20 jam.

Di beberapa tempat, seperti Greenland dan Alaska, yang mataharinya tidak pernah terbenam, para ulama menyarankan umat Islam untuk menjalankan puasa di Mekkah, Arab Saudi.

 BACA JUGA:

Mereka punya mendukung sistem ini sejak lama karena Arab Saudi adalah rumah bagi Ka'bah, situs paling suci umat Islam. Rata-rata jam puasa di seluruh dunia biasanya 14-15 jam. Umat ​​Muslim di Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Qatar berpuasa hingga 14 jam sehari selama bulan suci ini.

Ramadhan, bulan kesembilan dalam kalender Islam, dimulai pada tanggal 23 Maret dan mengharuskan mereka berpantang makanan dan minuman. dan mengamalkan keimanan, kesabaran dan rasa kebersamaan.

