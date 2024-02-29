2 Kali Gempa Guncang Wilayah NTT

NTT - Dua kali gempa bumi mengguncang dua wilayah di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), yakni Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) dan Kabupaten Nagekeo.

Gempa bumi berkekuatan Magnitudo (M) 2,6 mengguncang Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), Kamis (29/2/2024) sekitar pukul 17.31 WIB (18.31 WITA).

Gempa terpantau berpusat di laut pada kedalaman 50 km, di 62 km Barat Laut Timor Tengah Utara, NTT. Koordinat gempa berada pada 9,23 derajat Lintang Selatan (LS) dan 124,08 derajat Bujur Timur (BT).

"#Gempa Mag:2.6, 29-Feb-2024 17:31:40WIB, Lok:9.23LS, 124.08BT (62 km BaratLaut TIMORTENGAHUT-NTT), Kedlmn:50 Km #BMKG," tulis BMKG, Kamis malam.

Tak lama sebelumnya, gempa berkekuatan M 4,4 mengguncang Mbay, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur (NTT), Kamis (29/2/2024) sekitar pukul 15.08 WIB (16.08 WITA).

BMKG menginformasikan bahwa gempa terpantau berpusat di laut pada kedalaman 167 kilometer, di 33 km Timur Laut Mbay, Nagekeo, NTT.