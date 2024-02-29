Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

2 Kali Gempa Guncang Wilayah NTT

Ponsius Econg , Jurnalis-Kamis, 29 Februari 2024 |20:27 WIB
2 Kali Gempa Guncang Wilayah NTT
Ilustrasi gempa (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

NTT - Dua kali gempa bumi mengguncang dua wilayah di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), yakni Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) dan Kabupaten Nagekeo.

Gempa bumi berkekuatan Magnitudo (M) 2,6 mengguncang Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), Kamis (29/2/2024) sekitar pukul 17.31 WIB (18.31 WITA).

Gempa terpantau berpusat di laut pada kedalaman 50 km, di 62 km Barat Laut Timor Tengah Utara, NTT. Koordinat gempa berada pada 9,23 derajat Lintang Selatan (LS) dan 124,08 derajat Bujur Timur (BT).

"#Gempa Mag:2.6, 29-Feb-2024 17:31:40WIB, Lok:9.23LS, 124.08BT (62 km BaratLaut TIMORTENGAHUT-NTT), Kedlmn:50 Km #BMKG," tulis BMKG, Kamis malam.

Tak lama sebelumnya, gempa berkekuatan M 4,4 mengguncang Mbay, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur (NTT), Kamis (29/2/2024) sekitar pukul 15.08 WIB (16.08 WITA).

BMKG menginformasikan bahwa gempa terpantau berpusat di laut pada kedalaman 167 kilometer, di 33 km Timur Laut Mbay, Nagekeo, NTT.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Gempa NTT BMKG gempa
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/337/3188666/gempa-vZ39_large.jpg
Gempa M7,5 Guncang Jepang, BMKG: Tak Potensi Tsunami di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/340/3188347/gempa-rdkB_large.jpg
Gempa M5,3 Guncang Halmahera Barat, Tak Berpotensi Tsunami
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/337/3188327/gempa-Mlef_large.jpg
Breaking News: Gempa Dahsyat M7,0 Guncang Alaska, BMKG: Tak Potensi Timbulkan Tsunami di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/340/3187733/gempa-EI38_large.jpg
Gempa M5,3 Guncang Maluku, BMKG: Tak Berpotensi Tsunami
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/337/3187387/gempa-NnWk_large.jpg
Gempa M5,0 Guncang Nias Selatan Malam Ini, Tidak Berpotensi Tsunami
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/340/3186338/dampak_gempa_simeulue_aceh-4Pdf_large.jpg
Guncangan Gempa M6,5 Sebabkan Gudang Terbakar di Simeulue Aceh, 12 Terluka
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement