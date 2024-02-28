Gempa M1,8 Guncang Sukabumi, Pusatnya di Darat

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melaporkan gempa bumi bermagnitudo 1,8 mengguncang Kota Sukabumi, Jawa Barat, Rabu (28/2/2024) sekitar pukul 19.50 WIB. Pusat gempanya di darat.

Dalam akun resmi di Twitter atau X, BMKG menyebutkan bahwa gempa tersebut berlokasi di 6,90 Lintang Selatan dan 106,94 Bujur Timur. Pusat gempa di darat sekitar 2 kilometer arah timur laut Kota Sukabumi pada kedalaman 7 Km.

BMKG menambahkan bahwa gempa turut dirasakan hingga Kabupaten Sukabumi.

"Dirasakan (MMI) II Kab. Sukabumi," tulis akun @infoBMKG.

Hingga berita ini ditayangkan belum diketahui dampak yang terjadi dari gempa bumi tersebut.

(Salman Mardira)