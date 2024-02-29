Rekonstruksi Santri Tewas Dianiaya Santri di Kediri, Pelaku Peragakan 55 Adegan

KEDIRI - Satreskrim Polres Kediri Kota menggelar rekonstruksi guna melengkapi berkas perkara tewasnya Bintang Balqis Maulana, santri Ponpes Al-Hanifiyyah, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri, Jawa Timur oleh temannya sesama santri.

Gelar perkara dilakukan secara tertutup dan para tersangka memperagakan 55 adegan.

Kapolres Kediri Kota, AKBP Bramastyo Priaji mengatakan, pihaknya bersama dengan Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri menggelar rekonstruksi atas tindak pidana kekerasan penganiayaan secara berulang-ulang hingga menyebabkan korban meninggal dunia.

Sebanyak 55 adegan yang diperagakan keempat tersangka, meliputi 3 adegan di tempat kejadian perkara (TKP) pertama, 12 adegan TKP kedua dan 40 adegan di TKP ketiga dalam tiga waktu, yakni tanggal 18, 21, 22 dan 23 dini hari.

Kapolres menambahkan, terkait cara pelaku melakukan penganiayaan, para pelaku menggunakan tangan kosong dan pukulan kebanyakan didaratkan di area setengah badan ke atas, sehingga dari keempat tersangka sama-sama semua mempunyai peran dalam hal penganiayaan atau pengeroyokan sehingga menyebabkan kematian korban.

Seperti diketahui, rekonstruksi ini bertujuan untuk membuat terang suatu tindak pidana supaya ada kesesuaian antara keterangan tersangka, keterangan saksi dan perbuatan yang dilakukan tersangka dan sampai saat ini semua masih sesuai dengan apa yang sudah dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.

(Arief Setyadi )