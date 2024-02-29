Bangunan Sekolah di Bandung Barat Ambruk Tergerus Pergerakan Tanah

Bangunan sekolah di Bandung Barat ambruk tergerus pergerakan tanah di Bandung Barat (Foto: MPI)

BANDUNG BARAT - Bangunan SDN I Babakan Talang di Kampung Cigombong, Desa Cibedug, Kecamatan Rongga, Kabupaten Bandung Barat (KBB), Jawa Barat, ambruk pada, Kamis (29/2/2024). Sekolah itupun tidak bisa digunakan.

Berdasarkan pantauan di lokasi tepatnya di Kampung Cigombong, Desa Cibedug, hampir seluruh bangunan sekolah ambruk karena pergerakan tanahnya semakin parah. Retakan paling parah terlihat di area lapangan yang biasa dijadikan tempat upacara yang erbelah hingga 5-10 meter dengan kedalaman 3 meter.

Sedangkan beberapa bangunan sekolah nampak sudah runtuh terbawa pergerakan tanah, dan sisa bangunan lainnya terancam ambruk susulan karena retakan tanah terus terjadi dan semakin mengkhawatirkan.

"Kalau kejadian retakannya itu dari tanggal 19 Februari, dan setiap hari itu terjadi retakan. Dan tadi pagi bangunannya ambruk. Ada 6 ruang kelas, 1 ruang guru, 1 ruang perpustakaan dan toilet tapi gak semua, masih ada yang bediri," ungkap Kepala Sekolah SDN 1 Babakan Talang Iis Dida Nurjanah di lokasi.

Dirinya mengatakan tidak ada siswa maupun guru yang menjadi korban akibat bencana pergeakan tanah yang membuat bangunan sekolah ambruk.

Pasalnya, sejak pekan lalu bangunan sekolah sudah digunakan dan aktivitas Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) dialihkan secara daring.

Kemudian berdasarkan hasil musyawarah karena sekolah tidak mungkin bisa digunakan lagi karena membahayakan, akhirnya aktivitas KBM untuk sementara waktu dipindahkan ke sebuah yayasan yang masih berada di Desa Cibedug.

"Sekarang anak-anak sekolah di sini dulu karena bangunannya sudah ambruk. Kalau berkas atau dokumen ada yang sudah dibawa, ada juga yang masih di sekolah," kata Iis.