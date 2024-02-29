Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Bangunan Sekolah di Bandung Barat Ambruk Tergerus Pergerakan Tanah

Ferry Bangkit Rizki , Jurnalis-Kamis, 29 Februari 2024 |14:31 WIB
Bangunan Sekolah di Bandung Barat Ambruk Tergerus Pergerakan Tanah
Bangunan sekolah di Bandung Barat ambruk tergerus pergerakan tanah di Bandung Barat (Foto: MPI)
A
A
A

BANDUNG BARAT - Bangunan SDN I Babakan Talang di Kampung Cigombong, Desa Cibedug, Kecamatan Rongga, Kabupaten Bandung Barat (KBB), Jawa Barat, ambruk pada, Kamis (29/2/2024). Sekolah itupun tidak bisa digunakan.

Berdasarkan pantauan di lokasi tepatnya di Kampung Cigombong, Desa Cibedug, hampir seluruh bangunan sekolah ambruk karena pergerakan tanahnya semakin parah. Retakan paling parah terlihat di area lapangan yang biasa dijadikan tempat upacara yang erbelah hingga 5-10 meter dengan kedalaman 3 meter.

Sedangkan beberapa bangunan sekolah nampak sudah runtuh terbawa pergerakan tanah, dan sisa bangunan lainnya terancam ambruk susulan karena retakan tanah terus terjadi dan semakin mengkhawatirkan.

"Kalau kejadian retakannya itu dari tanggal 19 Februari, dan setiap hari itu terjadi retakan. Dan tadi pagi bangunannya ambruk. Ada 6 ruang kelas, 1 ruang guru, 1 ruang perpustakaan dan toilet tapi gak semua, masih ada yang bediri," ungkap Kepala Sekolah SDN 1 Babakan Talang Iis Dida Nurjanah di lokasi.

Dirinya mengatakan tidak ada siswa maupun guru yang menjadi korban akibat bencana pergeakan tanah yang membuat bangunan sekolah ambruk.

Pasalnya, sejak pekan lalu bangunan sekolah sudah digunakan dan aktivitas Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) dialihkan secara daring.

Kemudian berdasarkan hasil musyawarah karena sekolah tidak mungkin bisa digunakan lagi karena membahayakan, akhirnya aktivitas KBM untuk sementara waktu dipindahkan ke sebuah yayasan yang masih berada di Desa Cibedug.

"Sekarang anak-anak sekolah di sini dulu karena bangunannya sudah ambruk. Kalau berkas atau dokumen ada yang sudah dibawa, ada juga yang masih di sekolah," kata Iis.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/338/3187862/bangunan_bekas_sekolah_di_kelapa_gading_ambruk-wzKC_large.jpg
Bangunan Bekas Sekolah di Kelapa Gading Ambruk, 1 Pekerja Tertimpa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/338/3181186/smkn_1_bogor-x3CB_large.jpg
Bangunan SMKN 1 Gunung Putri Ambruk, 42 Siswa Jadi Korban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/338/3181178/bangunan_smkn_1_gunung_putri-BWoA_large.jpg
Diterjang Hujan Angin, 5 Ruang Kelas SMKN 1 Gunung Putri Ambruk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/340/3180220/pesantren-p8Ej_large.jpg
Bangunan Asrama Putri Ponpes di Situbondo Ambruk, 1 Orang Meninggal dan 11 Terluka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/338/3179439/delpedro-BRi0_large.jpg
Lapangan Padel di Jakbar Ambruk, Korban Nihil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/338/3179415/lapangan_padel_ambruk-SKaG_large.jpg
Lapangan Padel di Jakbar Ambruk, Pengunjung Panik Berhamburan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement