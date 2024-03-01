Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Baznas Awards, Menag Bilang Bukti Pengelolaan Zakat Semakin Inovatif dan Kreatif

Widya Michella , Jurnalis-Jum'at, 01 Maret 2024 |17:35 WIB
Baznas Awards, Menag Bilang Bukti Pengelolaan Zakat Semakin Inovatif dan Kreatif
Menag Yaqut Cholil Qoumas (Foto : Istimewa)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas mengatakan penganugerahan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Awards merupakan bukti pengelolaan zakat yang semakin inovatif dan kreatif.

Hal itu disampaikan oleh Menag Yaqut saat mewakili Presiden Joko Widodo untuk memberikan sambutan dalam acara Baznas Awards 2024 di Jakarta, Kamis 29 Februari 2024.

"Penghargaan ini menjadi sebuah kehormatan bagi mereka yang berhasil mengembangkan inovasi, meningkatkan efektivitas pengelolaan zakat, serta memberikan dampak positif yang signifikan dalam upaya mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui dana zakat, infak, dan sedekah," ujar Menag Yaqut dikutip Jumat (1/3/2024).

Menurutnya, perhelatan BAZNAS Awards sebuah keharusan sebagai pengingat akan potensi zakat sebagai salah satu bentuk filantropi Islam yang memiliki dampak besar bagi Indonesia.

"Melalui zakat, berbagai aspek kehidupan dapat dibangun mulai dari sektor pendidikan, kesehatan, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat," ucap dia.

Gus Yaqut mengungkapkan, program dan inovasi zakat telah merambah isu-isu seputar pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya. Katanya, ini menunjukkan betapa besar pengaruh zakat dalam pembangunan nasional.

"Capaian ini tentu tidak lepas dari berbagai inovasi dan kreativitas insan zakat yang tidak kenal lelah. Jika 20 tahun yang lalu zakat masih bersifat konsumtif, maka saat ini zakat telah memberikan perannya dengan ikut mendorong fasilitas kesehatan, pendidikan, hingga kelestarian lingkungan hidup," ujarnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/10/340/3047130/oiaa_dan_baznas-a2Cn_large.jpg
OIAA Apresiasi Program Beasiswa dan Bantuan Palestina dari Baznas RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/08/340/3045867/baznas_raih_top_brand_2024-in8j_large.jpg
Capai Nilai Tertinggi, Baznas RI Raih Top Brand 2024 Kategori Badan Zakat dan Amal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/02/340/3043243/baznas-PXYp_large.jpg
Baznas RI dan Tentang Anak Salurkan Sedekah dari Konsumen Expert Care untuk Palestina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/01/340/3042719/pt_kdb_tifa_finance_salurkan_infak_perusahaan_melalui_baznas_ri-k1HD_large.jpg
PT KDB Tifa Finance Salurkan Infak Perusahaan melalui Baznas RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/26/340/3040130/z_auto-DNuU_large.jpeg
Baznas Bersama Poroz Berdayakan Mustahik Lewat Program Z-Auto
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/04/340/3029733/baznas-YqTN_large.jpg
Berantas Judi Online di Indonesia, Baznas Dorong Optimalisasi Pemanfaatan Zakat
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement