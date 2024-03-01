Wamen ATR Serahkan Sertifikat Tanah Wakaf Masjid Berdiri Tahun 1960-an di Palembang

PALEMBANG - Ismail, seorang Ketua DKM Masjid yang menjadi penerima tanah wakaf mengucapkan terima kasih kepada Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Raja Juli Antoni.

Pasalnya, Masjid Al Amin yang kini dibina oleh Ismail sudah ada sebelum Ia lahir akhirnya dapat bersertifikat.

Hal tersebut disampaikan oleh Ismail kepada Wamen ATR/BPN pada acara Penyerahan Sertipikat Wakaf di Masjid Darul Muhsinin, Kota Palembang, Jumat (1/3/2024).

"Terima kasih banyak, Pak, masjid ini sudah ada sebelum saya lahir, mungkin berdiri akhir tahun 60-an. Alhamdulilah tahun ini bersertipikat," kata Ismail kepada Wamen ATR/BPN Raja Juli.

Kata Ismail, bangunan Masjid itu mulanya hanya sebuah mushola berdindingkan kayu, namun sekarang sudah permanen, dan sudah dua kali mengalami perbaikan.

Selain sertifikat Masjid Al Amin, Wakil Menteri ATR/BPN, juga menyerahkan berbagai sertifikat wakaf lainnya seperti sertifikat peruntukan masjid, mushola, hingga yayasan.

Raja Antoni mengatakan sertifikasi tanah wakaf secara bertahap mengalami kenaikan. Pada 2023, merupakan tahun tertinggi sertifikasi wakaf sepanjang sejarah Indonesia dengan jumlah 31.860 bidang.