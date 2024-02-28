Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Menteri AHY: IKN Mahakarya Kebanggaan Bangsa Indonesia

Angkasa Yudhistira , Jurnalis-Rabu, 28 Februari 2024 |22:24 WIB
Menteri AHY: IKN Mahakarya Kebanggaan Bangsa Indonesia
Menteri AHY menyambangi IKN (Foto : Kementerian ATR/BPN)
BALIKPAPAN - Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY berkesempatan meninjau pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN dalam kunjungan kerjanya di Kalimantan Timur (Kaltim).

Menteri AHY beserta rombongan meninjau langsung lokasi pembangunan Kawasan Inti IKN yang terdiri dari kantor-kantor Kementerian, rumah dinas menteri, fasilitas umum dan Istana Negara.

Dalam keterangan yang diterima, Menteri AHY berkesempatan berdialog dan menyapa pekerja di IKN.

"IKN ini adalah mahakarya bangsa Indonesia, untuk itu kita semua harus membantu dan mendorong agar target pembangunan IKN sesuai perencanaan," ujar AHY, Rabu (28/2/2024).

Terkait kunjungannya ke IKN, AHY mengatakan dalam 100 hari kerja ke depan pihaknya akan menyelesaikan sisa paket pengadaan tanah sejumlah 11 paket.

"Di IKN sendiri terdapat 21 paket pengadaan tanah, 10 paket pelaksanaan pengadaan tanah telah selesai dan diserahkan," ujarnya.

