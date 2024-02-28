Sosialisasikan Program Perhutanan Sosial, PBNU: Urus Ekonomi Bagian dari Akidah

PASURUAN - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) membuka sosialisasi program perhutanan sosial. Program perhutanan sosial merupakan gerakan ekonomi berbasis masyarakat. Sebab, katanya, NU tidak hanya mengurusi keagamaan saja, tetapi juga di bidang ekonomi.

“Ekonomi itu bagian (elemen pendukung) dari akidah. Bagaimana mau sholat dengan baik, kalau perut masih lapar," ujar Wakil Ketua Umum PBNU, KH Sayyid Muhamad Hilal Al Aidid saat menyampaikan sambutan pada pembukaan sosialisasi rencana kerja perhutanan sosial (RKPS) PWNU Jatim di Balai Diklat NU Jatim, Desa Ledug, Kecamatan Prigren, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, Rabu (28/2/2024).

Menurut dia, persoalan ekonomi menjadi sangat penting untuk menjaga akidah. "Pengurus NU harus mendampingi masyarakat, harus tahu betul kebutuhan masyarakat,” tegas Habib Hilal.

Dalam kesempatan tersebut, Habib Hilal berkenan membuka rapat kerja sekaligus meresmikan pemakaian gedung balai diklat NU Jatim untuk program perhutanan sosial. Ia juga menyampaikan salam dari Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf kepada para peserta raker.

Ia menambahkan bahwa di tempat yang sama, KH Fahmy Akbar Idries, Ketua PBNU yang membidangi Perhutanan Sosial menyatakan, program perhutanan sosial diupayakan untuk mencapai hasil yang bermanfaat bagi masyarakat luas.