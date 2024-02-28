Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATIM

Sosialisasikan Program Perhutanan Sosial, PBNU: Urus Ekonomi Bagian dari Akidah

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Rabu, 28 Februari 2024 |21:57 WIB
Sosialisasikan Program Perhutanan Sosial, PBNU: Urus Ekonomi Bagian dari Akidah
PBNU sosialisaiskan program perhutanan sosial (Foto: istimewa)
A
A
A

 

PASURUAN - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) membuka sosialisasi program perhutanan sosial. Program perhutanan sosial merupakan gerakan ekonomi berbasis masyarakat. Sebab, katanya, NU tidak hanya mengurusi keagamaan saja, tetapi juga di bidang ekonomi.

“Ekonomi itu bagian (elemen pendukung) dari akidah. Bagaimana mau sholat dengan baik, kalau perut masih lapar," ujar Wakil Ketua Umum PBNU, KH Sayyid Muhamad Hilal Al Aidid saat menyampaikan sambutan pada pembukaan sosialisasi rencana kerja perhutanan sosial (RKPS) PWNU Jatim di Balai Diklat NU Jatim, Desa Ledug, Kecamatan Prigren, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, Rabu (28/2/2024).

Menurut dia, persoalan ekonomi menjadi sangat penting untuk menjaga akidah. "Pengurus NU harus mendampingi masyarakat, harus tahu betul kebutuhan masyarakat,” tegas Habib Hilal.

Dalam kesempatan tersebut, Habib Hilal berkenan membuka rapat kerja sekaligus meresmikan pemakaian gedung balai diklat NU Jatim untuk program perhutanan sosial. Ia juga menyampaikan salam dari Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf kepada para peserta raker.

Ia menambahkan bahwa di tempat yang sama, KH Fahmy Akbar Idries, Ketua PBNU yang membidangi Perhutanan Sosial menyatakan, program perhutanan sosial diupayakan untuk mencapai hasil yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/337/3189061/pbnu-sOAq_large.jpg
Kubu Gus Yahya Gelar Rapat Pleno Besok, Bahas Polemik Pj Ketum PBNU?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/337/3188876/nasaruddin_umar_hadiri_pleno_pbnu-NuA0_large.jpg
Disambut Gus Ipul, Nasaruddin Umar Hadiri Pleno PBNU
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/337/3188867/rapat_pleno_pbnu-ZFgk_large.jpg
KH Miftachul Akhyar Pimpin Pleno PBNU, Khofifah hingga Gus Ipul Hadir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/337/3188859/pbnu_gelar_rapat_pleno-1CUD_large.jpg
PBNU Rapat Pleno Tunjuk Pengganti Gus Yahya, Diawali Doa untuk Korban Bencana Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/337/3188690/pbnu-LgBe_large.jpg
Hari Ini Syuriyah PBNU Gelar Rapat Pleno Tunjuk Pj Ketum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/337/3188689/pbnu-lkxA_large.jpg
20 Lembaga dan Banom PBNU Serukan Kepatuhan Organisasi dan jaga Keutuhan Jam’iyah
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement