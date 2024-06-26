Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Raja Juli: Waktu Tempuh IKN-Balikpapan Makin Singkat

Angkasa Yudhistira , Jurnalis-Rabu, 26 Juni 2024 |14:23 WIB
Raja Juli: Waktu Tempuh IKN-Balikpapan Makin Singkat
Ilustrasi IKN (Foto: PUPR)
A
A
A

JAKARTA - Pemerintah menyelesaikan sebagian jalan tol menuju kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP) di Ibu Kota Nusantara (IKN) jelang HUT ke-79 Republik Indonesia. Perjalanan dari Bandara Sepinggan, Balikpapan lke IKN yang awalnya harus ditempuh selama 2,5 jam, kini hanya memakan waktu 70 menit.

Plt Wakil Kepala Otorita IKN, Raja Juli Antoni mengatakan, pembangunan jalan tol tersebut akan rampung pada akhir bulan Juli 2024. Sehingga di awal Agustus 2024, sudah dapat digunakan.

“Insya Allah pada akhir Juli sudah bisa (selesai), hanya 70 menit (ke IKN) dari bandara Balikpapan, Insya Allah bulan Agustus bisa dilewati,” katanya, Rabu (26/6/2024).

Pembangunan tersebut, sambungnya, memang belum sepenuhnya selesai. Dirinya pun meminta dukungan masyarakat agar semua berjalan lancar.

“Apalagi nanti bulan Desember saat jalan tol makin terkoneksi, waktu tempuh cukup 45-50 menit. Doakan pembangunannya lancar ya,” ujar Sekjen Partai Solidaritas Indonesia (PSI) itu.

Sementara, Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Timur, Reiza Setiawan menambahkan, pembangunan tol menuju KIPP tersebut belum sepenuhnya selesai.

Halaman:
1 2
      
