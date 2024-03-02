Pembalap Dunia Kembali Jajal Danau Toba di Sesi Latihan Bebas F1Powerboat 2024

Balige,– Sirkuit F1Powerboat 2024 di Pelabuhan Mulia Raja Napitupulu, Balige, Kabupaten Toba, Sumatra Utara mulai panas ketika 18 pembalap dari sembilan tim dalam seri pembuka F1Powerboat Danau Toba 2024 menggelar sesi latihan bebas (free practice) resmi, Sabtu (2/3/2024).

Pembalap Tim Stromoy Racing Marit Stromoy, Rusty Wyatt dari Sharjah Team, Alexandre Bourgeot dari Tim Maverick Racing, terlihat di dua hari free practice tersebut.

Pada sesi kualifikasi sehari sebelumnya, Jumat (1/3/2024), untuk menentukan pole position balapan utama di Minggu (3/3/2024), pembalap Team Binh Dinh - Vietnam, Jonas Andersson tampil tercepat meraih catatan waktu 1 menit 02,662 detik.

Di belakangnya adalah jagoan Victory Team Erik Stark dengan waktu 1 menit 02,685 detik. Disusul posisi ketiga oleh Rusty Wyatt dengan catatan 1 menit 03,459 detik, sedangkan posisi keempat ditempati pembalap Team Binh Dinh Stefan Arand dengan waktu 1 menit 03,637 detik.

Sementara juara seri Danau Toba tahun lalu, Bartek Marszalek dari Tim Stromoy Racing berada di posisi kelima dengan waktu 1 menit 03,742 detik, disusul Sami Selio dari Red Devil