Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Aktivitas Menurun, Status Gunung Lewotobi Laki-laki Turun ke Waspada

Ponsius Econg , Jurnalis-Sabtu, 02 Maret 2024 |13:58 WIB
Aktivitas Menurun, Status Gunung Lewotobi Laki-laki Turun ke Waspada
Gunung Lewotobi Laki-Laki erupsi. (Foto: PVMBG)
A
A
A

FLORES TIMUR - Aktivitas vulkanik Gunung Lewotobi Laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT) akhirnya diturunkan lagi statusnya ke level II (Waspada) pada Jumat (1/3/2024), mulai pukul 19.00 WITA.

Penetapan status baru ini dikeluarkan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) memperimbangkan tren aktivitas vulkanik gunung berketinggian 1.584 meter dpl tersebut yang terus menurun selama beberapa waktu terakhir.

"Pengamatan secara visual pada periode 22 sampai dengan 29 Februari 2024 menunjukkan bahwa aktivitas vulkanik Gunung Lewotobi Laki-laki cenderung menurun," kata Kepala PVMBG Hendra Gunawan dalam keterangan resminya, dikutip Sabtu (2/3/2024).

 BACA JUGA:

Gunawan mengatakan bahwa dalam periode pengamatan tersebut tidak terekam lagi adanya gempa letusan. Gempa low frekuensi, gempa hybrid, dan gempa guguran teramati menurun. Intensitas gempa hembusan juga terpantau berjumlah kecil.

"Hasil pantauan drone menunjukkan, struktur rekahan di permukaan lava mengindikasikan lava sedang mendingin dan tidak terlihat adanya penambahan lava baru dari puncak gunung," ujarnya.

Namun demikian, berdasarkan hasil evaluasi terakhir PVMBG tersebut, teramati selama sebulan terakhir terjadi penambahan aliran lava kurang-lebih 150 meter ke arah sektoral Timur Laut.

BACA JUGA:

Status Siaga, Gunung Lewotobi Laki-Laki Muntahkan Awan Panas Guguran 

Menurut PVMBG, penambahan panjangnya aliran lava ini disebabkan oleh adanya suplai magma yang terindikasi dari munculnya gempa vulkanik pada 10 Februari 2024.

Hal tersebut juga didukung oleh kemiringan lereng dan suhu lava yang masih tinggi sehingga memungkinkan lava masih dapat bergerak meskipun sangat perlahan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/337/3186735/polri-EYSp_large.jpg
Wakapolri: Sistem Peringatan Dini Gunung Lewotobi Lindungi Masyarakat dari Erupsi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/340/3176876/viral-6hYK_large.jpg
Breaking News! Gunung Lewotobi Laki-Laki Meletus Hebat, Lontarkan Abu Vulkanik Setinggi 8.000 Meter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/340/3176812/gunung_lewotobi_laki_laki-JUcs_large.jpg
Gunung Lewotobi Laki-laki Erupsi Dahsyat Dini Hari, Ini Penampakannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/337/3173797/gunung_meletus-Al3F_large.jpg
Gunung Lewotobi Laki-Laki Meletus Dahsyat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/28/337/3172984/gunung_lewotobi_laki_laki-MnIA_large.jpg
Gunung Lewotobi Laki-Laki Meletus, Muntahkan Abu Vulkanik Setinggi 1.200 Meter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/340/3172541/gunung_meletus-xDUq_large.jpg
Gunung Lewotobi Laki-Laki Meletus, Waspada Abu Vulkanik
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement