Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

5 Fakta Bullying Pelajar di Malang, Terekam CCTV Langsung Dilaporkan Warga ke Polisi

Avirista Midaada , Jurnalis-Minggu, 03 Maret 2024 |06:09 WIB
5 Fakta <i>Bullying</i> Pelajar di Malang, Terekam CCTV Langsung Dilaporkan Warga ke Polisi
A
A
A

KOTA MALANG - Aksi dugaan perundungan atau bullying terjadi di salah satu wilayah di Kota Malang, Jawa Timur. Peristiwa perundungan ini dilakukan sekelompok remaja yang masih mengenakan seragam pramuka.

Berikut fakta yang berhasil dihimpun:

1. Terekam CCTV

Informasi yang dihimpun Okezone, peristiwa ini terjadi di kompleks perumahan Jalan Janti Barat Blok A, Kelurahan Bandungrejosari, Kecamatan Sukun, Kota Malang. Aksi perundungan ini terekam oleh kamera CCTV yang terpasang di sekitar lokasi kejadian.

2. Polisi Turun Tangan

Kasi Humas Polresta Malang Kota Ipda Yudi Risdiyanto mengungkapkan, pihaknya masih menyelidiki dugaan perundungan yang dilakukan sekumpulan pelajar remaja berseragam Pramuka tersebut.

"Semalam kejadian ini sudah kami koordinasikan dengan kasatreskrim dan Kapolsek sukun. Selanjutnya mengambil langkah untuk melakukan penyelidikan terkait kejadian tersebut," kata Yudi Risdiyanto, saat dikonfirmasi pada Sabtu pagi (2/3/2024).

3. Pelaku Sekitar 10 Orang

Tampak dari video yang beredar dari pesan berantai dan media sosial. Sekumpulan remaja berjumlah sekitar 10 orang, tengah melakukan perundungan ke salah satu pelajar yang juga mengenakan seragam sekolah.

Para pelajar ini tampak leluasa melakukan aksinya karena situasi di sekitar sepi. Terlihat ada dua sampai tiga pelajar yang melakukan aksi perundungan dengan menendang dan memukul ke satu pelajar tersebut.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
CCTV Malang Bully
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/612/3184856//viral-4ZW5_large.jpg
Viral Ibu Datangi Bocah yang Membully dan Mengancam Anaknya, Netizen: Keren Bu!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/624/3183594//bullying-0K4f_large.jpg
Apa Saja Ciri-Ciri Bullying di Sekolah yang Perlu Diwaspadai?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/624/3183591//viral-lZ5a_large.jpg
Viral! Siswi SMP di Malang Jadi Korban Perundungan oleh 3 Temannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/337/3183348//pemerintah-AobP_large.jpg
Gibran: Sekolah Harus Aman dan Bebas Bullying!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/624/3182221//viral-ocxb_large.jpg
Viral Momen Haru Anak Pendiam Jadi Sumringah Diajak Ngobrol Teman, Netizen: Terima Kasih Ekstrovert
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/612/3179584//cinta_laura-AgXr_large.jpg
Viral Sebut Soto 'Sodow' dan Makan Pakai Centong, Cinta Laura Singgung Bully: Kenapa Diledek?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement