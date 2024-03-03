5 Fakta Bullying Pelajar di Malang, Terekam CCTV Langsung Dilaporkan Warga ke Polisi

KOTA MALANG - Aksi dugaan perundungan atau bullying terjadi di salah satu wilayah di Kota Malang, Jawa Timur. Peristiwa perundungan ini dilakukan sekelompok remaja yang masih mengenakan seragam pramuka.

Berikut fakta yang berhasil dihimpun:

1. Terekam CCTV

Informasi yang dihimpun Okezone, peristiwa ini terjadi di kompleks perumahan Jalan Janti Barat Blok A, Kelurahan Bandungrejosari, Kecamatan Sukun, Kota Malang. Aksi perundungan ini terekam oleh kamera CCTV yang terpasang di sekitar lokasi kejadian.

2. Polisi Turun Tangan

Kasi Humas Polresta Malang Kota Ipda Yudi Risdiyanto mengungkapkan, pihaknya masih menyelidiki dugaan perundungan yang dilakukan sekumpulan pelajar remaja berseragam Pramuka tersebut.

"Semalam kejadian ini sudah kami koordinasikan dengan kasatreskrim dan Kapolsek sukun. Selanjutnya mengambil langkah untuk melakukan penyelidikan terkait kejadian tersebut," kata Yudi Risdiyanto, saat dikonfirmasi pada Sabtu pagi (2/3/2024).

3. Pelaku Sekitar 10 Orang

Tampak dari video yang beredar dari pesan berantai dan media sosial. Sekumpulan remaja berjumlah sekitar 10 orang, tengah melakukan perundungan ke salah satu pelajar yang juga mengenakan seragam sekolah.

Para pelajar ini tampak leluasa melakukan aksinya karena situasi di sekitar sepi. Terlihat ada dua sampai tiga pelajar yang melakukan aksi perundungan dengan menendang dan memukul ke satu pelajar tersebut.