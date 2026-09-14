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Gempa M5,2 Guncang Malang, BMKG: Tidak Berpotensi Tsunami

Binti Mufarida , Jurnalis-Senin, 14 September 2026 |08:59 WIB
Gempa M5,2 Guncang Malang, BMKG: Tidak Berpotensi Tsunami
Ilustrasi.
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JAKARTA — Gempa bumi berkekuatan magnitudo (M) 5,2 mengguncang wilayah tenggara Kabupaten Malang, Jawa Timur, Senin (14/9/2026) pagi. Berdasarkan informasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), gempa tersebut dipastikan tidak berpotensi tsunami.

BMKG melaporkan gempa terjadi pada pukul 08.42.08 WIB, tepatnya pada koordinat 156 km tenggara Kabupaten Malang, dengan kedalaman 10 kilometer.

“Telah terjadi gempabumi mag:5.2, lokasi:156 km Tenggara KAB-MALANG-JATIM, waktu:14-Sep-26 08:42:08 WIB, kedlmn:10 Km, gempa ini tidak berpotensi TSUNAMI,” tulis BMKG dalam informasi resminya.

BMKG mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan berhati-hati terhadap kemungkinan terjadinya gempa susulan. “Hati-hati terhadap gempabumi susulan yang mungkin terjadi,” tulis BMKG.

(Rahman Asmardika)

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