HOME NEWS JABAR

Kronologi Rumah Ketua PPK di Sukabumi Diserang OTK, 5 Pelaku Diburu Polisi

Dharmawan Hadi , Jurnalis-Minggu, 03 Maret 2024 |13:17 WIB
Kronologi Rumah Ketua PPK di Sukabumi Diserang OTK, 5 Pelaku Diburu Polisi
Rumah PPK di Sukabumi diserang OTK (Foto: MPI)
A
A
A

 

SUKABUMI - Saat rumahnya diserang Orang Tidak Kenal (OTK), Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Aden Bahri (59) sedang dirawat di Rumah Sakit (RS) Primaya. Salah satu saksi di lokasi kejadian menyebutkan, diperkirakan pelaku berjumlah 5 orang.

Kasat Reskrim Polres Sukabumi Kota, AKP Bagus Panuntun menuturkan, kronologi kejadian berawal dari pada hari Sabtu 2 Maret 2023, anak Ketua PPK, Farhan Ilham (27) mengantarkan Aden Bahri yang sakit ke RS Primaya dan dirawat di sana.

"Sepulang dari rumah sakit sekira pukul 24.00 WIB, sampai rumah, saudara Farhan langsung tidur. Sekira jam 01.30 WIB mendengar suara pecahan kaca rumah yang keras," ujar Bagus kepada MNC Portal Indonesia, Minggu (3/3/2024).

Kemudian setelah itu, lanjut Bagus, Farhan mengecek kaca yang pecah dirusak dan teriak meminta pertolongan dengan teriakan yang keras. Tidak lama, warga setempat datang ke rumah dan terlihat 6 bidang kaca pintu dan jendela depan pecah.

"Menurut salah satu saksi, bahwa sekira pukul 01.30 WIB mendengar suara pecahan kaca, kemudian mengecek melihat buka gorden jendela kamar. Melihat kurang lebih 5 orang pelaku yang langsung melarikan diri ke arah gang bawah," ujar Bagus.

