INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JABAR

Ugal-ugalan di Exit Tol Soroja, 8 Remaja Diduga Geng XTC Ditangkap!

Agi Ilman , Jurnalis-Minggu, 03 Maret 2024 |18:45 WIB
Ugal-ugalan di Exit Tol Soroja, 8 Remaja Diduga Geng XTC Ditangkap!
Polisi menangkap diduga geng motor Bandung (Foto: Dok/Agi Ilman)
A
A
A

BANDUNG - Tim Si Jalak Presisi Polresta Bandung berhasil melakukan penggerebekan terhadap delapan pemuda yang terlibat dalam aksi ugal-ugalan di Jalan Exit Tol Soroja, Soreang, Sabtu 2 Maret 2024 malam.

Aksi ke delapan pemuda ini sempat menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat terlebih mereka terlihat iring-iringan konvoi dengan membawa stik baseball.

Kapolresta Bandung, Kombes Pol Kusworo Wibowo mengatakan, mendapati adanya laporan ini, tim Si Jalak Presisi langsung menuju lokasi dan berhasil mengamankan ke delapan pemuda ini.

"Kami telah berhasil mengamankan delapan orang yang diduga sebagai anggota kelompok XTC, yang melakukan aksi ugal-ugalan di jalan tol Soroja," ujar Kusworo saat dikonfirmasi, Minggu (3/3/2024).

Setelah ditangkap, kata Kusworo, delapan pemuda tersebut langsung dibawa ke kantor Polresta Bandung untuk pemeriksaan lebih lanjut serta mengamankan barang bukti.

"Barang bukti yang diamankan meliputi empat unit sepeda motor, stik baseball, jaket, dan kaos beratribut XTC," ujarnya.

Kusworo menegaskan, kejadian ini menjadi pembelajaran bagi pemuda yang melakukan tindakan ugal-ugalan di jalan.

"Kami akan menindak tegas sesuai dengan hukum yang berlaku," tambahnya.

