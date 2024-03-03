Pergi ke Kebun, Nenek di Oku Ditemukan Tewas Mengenaskan dengan Leher Digorok

BATURAJA – Peristiwa mengerikan terjadi di Desa Kedaton Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya, Kabupaten OKU, Sumsel, Sabtu 2 Maret 2024 siang, dikagetkan penemuan wanita paruh baya tewas mengenaskan dengan leher.

Kapolres OKU AKBP Arif Harsono membenarkan adanya kejadian tersebut. Diungkapkanya, penemuan mayat itu pertama kali ditemukan oleh Hairul yang merupakan anak korban.

“Ya benar ada penemuan mayat. Saat ini masih kita lidik," katanya.

Korban bernama Hairuni yang berusia sekitar 60 tahun. Hairuni diketahui seorang janda yang berprofesi sebagai petani karet di desanya.

“Korban ini kesehariannya menyadap karet. Nah tadi pagi, seperti biasa korban pergi ke kebunnya untuk menyadap karet. Namun hingga pukul 13.00 WIB korban belum juga pulang sehingga Hairul curiga. Sebab, biasanya pukul 10.00 WIB korban sudah pulang,” jelasnya.

Mengetahui itu, Hairul pergi ke kebun ibunya untuk memastikan apakah ibunya masih ada di kebun. Sesampainya di kebun, betapa kagetnya Hairul melihat ibunya sudah terkapar di tengah kebun karet dengan kondisi penuh darah dan luka.