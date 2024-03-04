Gelombang Hukuman Mati Terbaru, Arab Saudi Eksekusi Mati 5 Warga Yaman

RIYADH - Walaupun jarang menyebutkan metode eksekusi secara resmi, Arab Saudi dikenal sebagai salah satu negara yang paling banyak menerapkan hukuman mati.

Berdasarkan data The Hindu, dibandingkan Tiongkok dan Iran, Arab Saudi telah mengeksekusi mati lebih banyak orang.

Hal ini menuai kecaman internasional, karena telah melakukan 81 eksekusi mati dalam satu hari, yang terjadi hampir dua tahun lalu.

Salah satunya adalah eksekusi yang dilakukan pihak berwenang Arab Saudi terhadap lima warga Yaman. Mereka diduga melakukan pembunuhan dan perampokan.

Lima pria tersebut diketahui bernama Hassan Fatini, Ibrahim Ali, Abdullah Darwish, Abdullah Majari, dan Hamoud Shuai. Mereka ketahuan memborgol dan memukul kepala korbannya, Ahmed al-Aradi.

Pernyataan tersebut megatakan bahwa mereka telah kalah dalam upaya banding mereka. Keputusan itu telah dikonfirmasi oleh Mahkamah Agung.

Selain itu, berdasarkan laporan Kementrian Dalam Negeri, mereka dihukum karena melakukan pembunuhan terhadap sesama warga Yaman, dan membentuk kelompok pencuri dan perampok.

Diketahui pengumuman tersebut disiarkan sehari setelah tujuh orang lainnya telah dieksekusi. Diduga tujuh orang tersebut memiliki kasus mendirikan dan mendanai organisasi teroris.