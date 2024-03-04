Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Kisah Mustafa al-Khayyat, Tahanan Arab Saudi yang Dieksekusi Mati Tanpa Pemberitahuan ke Pihak Keluarga

Ludwina Andhara Herawati , Jurnalis-Senin, 04 Maret 2024 |14:06 WIB
Kisah Mustafa al-Khayyat, Tahanan Arab Saudi yang Dieksekusi Mati Tanpa Pemberitahuan ke Pihak Keluarga
Kisah Mustafa al-Khayyat, tahanan Arab Saudi yang dieksekusi mati tanpa pemberitahuan ke keluarga (Foto: Al-Khayyat)
A
A
A

RIYADH - Sejak 2015, eksekusi mati yang dilakukan pihak berwenang Arab Saudi meningkat hampir dua kali lipat.

Menurut laporan hak asasi manusia, meningkatnya tindak eksekusi terjadi ketika Raja Salman beserta putranya, Mohammed bin Salman mengambil-alih kekuasaan.

Mengutip Reprieve, sistem peradilan di Arab Saudi dianggap tidak adil. Hal ini dikarenakan keputusan hukum terkait hukuman mati beserta dokumen pengadilan sering dirahasiakan.

Tidak hanya itu, tuntutan seseorang pun dapat diubah-ubah, dan sering terjadi penundaan sidang. Hasil investigasi menunjukan bahwa pelanggaran hak pengadilan dan kasus penyiksaan memang sering terjadi.

Seperti yang diungkap oleh BBC. Seorang kerabat dari keluarga tahanan mengaku, bahwa eksekusi tersebut dilakukan tanpa memberi peringatan apapun.

Salah satunya adalah Mustafa al-Khayyat. Namanya ada dalam daftar yang dikumpukan oleh Reprieve dan Organisasi Hak Asasi Manusia Saudi-Eropa.

Berdasarkan kesaksian keluarga, hal terakhir yang keluarga dengar dari Mustafa yakni panggilan telepon dari penjara, di mana dia berpamitan kepada ibunya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/18/337/3064437/panca_darmansyah_divonis_hukuman_mati-Rb3P_large.jpg
5 Orang yang Pernah Divonis Hukuman Mati, dari Gembong Narkoba hingga Panca Darmansyah 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/28/18/3014233/3-negara-yang-terapkan-hukuman-mati-untuk-koruptor-LfBMcunHFf.jpg
3 Negara yang Terapkan Hukuman Mati untuk Koruptor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/12/18/2995163/wanita-miliarder-ini-dihukum-mati-karena-penipuan-bank-terbesar-dalam-sejarah-senilai-rp704-triliun-q9IqMgG332.jpg
Wanita Miliarder Ini Dihukum Mati karena Penipuan Bank Terbesar dalam Sejarah, Senilai Rp704 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/04/18/2978720/gelombang-hukuman-mati-terbaru-arab-saudi-eksekusi-mati-5-warga-yaman-IhMCpkFlcX.jpg
Gelombang Hukuman Mati Terbaru, Arab Saudi Eksekusi Mati 5 Warga Yaman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/21/18/2973358/3-presiden-di-dunia-yang-dihukum-mati-ZAlF5XUMiY.jpg
3 Presiden di Dunia yang Dihukum Mati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/01/18/2875323/pensiunan-guru-dijatuhi-hukuman-mati-di-arab-saudi-usai-kritik-korupsi-dan-pelanggaran-ham-di-medsos-EjNOI0dTgp.jpg
Pensiunan Guru Dijatuhi Hukuman Mati di Arab Saudi Usai Kritik Korupsi dan Pelanggaran HAM di Medsos
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement