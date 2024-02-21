3 Presiden di Dunia yang Dihukum Mati

3 presiden di dunia yang dihukum mati (Foto: Reuters)

JAKARTA - Tugas presiden adalah memimpin negaranya menuju keadilan dan kesejahteraan. Namun, masih banyak presiden yang dinilai tidak mampu memimpin rakyatnya.

Beberapa presiden telah dijatuhi hukuman mati atas kejahatan mereka dan dianggap gagal melakukan tugasnya.

Siapa saja presiden di dunia yang dihukum mati? Berikut 3 daftar presiden dunia yang dijatuhi hukuman mati dilansir berbagai sumber.

1. Nicolae Ceaușescu

Presiden Nicolae Ceaușescu memulai karir politiknya sebagai Sekretaris Jenderal Partai Komunis Rumania pada tahun 1965 hingga 1989.

Ia kemudian menjadi Presiden Dewan Negara dari tahun 1967 hingga akhirnya menjadi Presiden Rumania pada tahun 1974 hingga 1989. Rezimnya adalah berhasil diakhiri dengan protes kekerasan yang terjadi pada bulan Desember 1989.

Nicolae Ceaușescu ditangkap atas tuduhan pembunuhan 60.000 orang atas perintahnya dan pencucian uang. Nicolae Ceaușescu dieksekusi oleh regu tembak bersama istrinya setelah persidangan yang sangat singkat.

2. Muhammad Najibullah

Selama pendudukan Soviet, Muhammad Najibullah adalah presiden Afghanistan. Ia menjabat dari tahun 1986 hingga 1992.

Sebelum menjadi presiden, Muhammad Najibullah juga dikenal sebagai kepala dinas polisi rahasia. Najibullah dikenal sebagai presiden yang hidup boros dan menyukai korupsi. Kualitas ini menyebabkan gerilyawan pemberontak terus menyerangnya dan memaksanya mengundurkan diri dari kursi kepresidenan.