Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

3 Presiden di Dunia yang Dihukum Mati

Maria Regina Sekar Arum , Jurnalis-Rabu, 21 Februari 2024 |14:48 WIB
3 Presiden di Dunia yang Dihukum Mati
3 presiden di dunia yang dihukum mati (Foto: Reuters)
A
A
A

JAKARTA - Tugas presiden adalah memimpin negaranya menuju keadilan dan kesejahteraan. Namun, masih banyak presiden yang dinilai tidak mampu memimpin rakyatnya.

Beberapa presiden telah dijatuhi hukuman mati atas kejahatan mereka dan dianggap gagal melakukan tugasnya.

Siapa saja presiden di dunia yang dihukum mati? Berikut 3 daftar presiden dunia yang dijatuhi hukuman mati dilansir berbagai sumber.

1. Nicolae Ceaușescu

Presiden Nicolae Ceaușescu memulai karir politiknya sebagai Sekretaris Jenderal Partai Komunis Rumania pada tahun 1965 hingga 1989.

Ia kemudian menjadi Presiden Dewan Negara dari tahun 1967 hingga akhirnya menjadi Presiden Rumania pada tahun 1974 hingga 1989. Rezimnya adalah berhasil diakhiri dengan protes kekerasan yang terjadi pada bulan Desember 1989.

Nicolae Ceaușescu ditangkap atas tuduhan pembunuhan 60.000 orang atas perintahnya dan pencucian uang. Nicolae Ceaușescu dieksekusi oleh regu tembak bersama istrinya setelah persidangan yang sangat singkat.

2. Muhammad Najibullah

Selama pendudukan Soviet, Muhammad Najibullah adalah presiden Afghanistan. Ia menjabat dari tahun 1986 hingga 1992.

Sebelum menjadi presiden, Muhammad Najibullah juga dikenal sebagai kepala dinas polisi rahasia. Najibullah dikenal sebagai presiden yang hidup boros dan menyukai korupsi. Kualitas ini menyebabkan gerilyawan pemberontak terus menyerangnya dan memaksanya mengundurkan diri dari kursi kepresidenan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/18/337/3064437/panca_darmansyah_divonis_hukuman_mati-Rb3P_large.jpg
5 Orang yang Pernah Divonis Hukuman Mati, dari Gembong Narkoba hingga Panca Darmansyah 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/28/18/3014233/3-negara-yang-terapkan-hukuman-mati-untuk-koruptor-LfBMcunHFf.jpg
3 Negara yang Terapkan Hukuman Mati untuk Koruptor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/12/18/2995163/wanita-miliarder-ini-dihukum-mati-karena-penipuan-bank-terbesar-dalam-sejarah-senilai-rp704-triliun-q9IqMgG332.jpg
Wanita Miliarder Ini Dihukum Mati karena Penipuan Bank Terbesar dalam Sejarah, Senilai Rp704 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/04/18/2978759/kisah-mustafa-al-khayyat-tahanan-arab-saudi-yang-dieksekusi-mati-tanpa-pemberitahuan-ke-pihak-keluarga-AW0WwyzpP3.jpg
Kisah Mustafa al-Khayyat, Tahanan Arab Saudi yang Dieksekusi Mati Tanpa Pemberitahuan ke Pihak Keluarga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/04/18/2978720/gelombang-hukuman-mati-terbaru-arab-saudi-eksekusi-mati-5-warga-yaman-IhMCpkFlcX.jpg
Gelombang Hukuman Mati Terbaru, Arab Saudi Eksekusi Mati 5 Warga Yaman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/01/18/2875323/pensiunan-guru-dijatuhi-hukuman-mati-di-arab-saudi-usai-kritik-korupsi-dan-pelanggaran-ham-di-medsos-EjNOI0dTgp.jpg
Pensiunan Guru Dijatuhi Hukuman Mati di Arab Saudi Usai Kritik Korupsi dan Pelanggaran HAM di Medsos
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement