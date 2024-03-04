5 Remaja di Pringsewu Hanyut saat Mandi di Sungai, 4 Selamat 1 Masih Hilang

PRINGSEWU - Sebanyak lima remaja asal Pringsewu hanyut saat mandi di sungai dengan batang pisang. Empat orang berhasil selamat, sedangkan satu remaja masih dalam pencarian.

Keempat remaja yang selamat bernama Ari (16), Bayu (16), Surya (16) dan Revan (16), sedangkan remaja yang belum ditemukan bernama Axel (16). Kelima remaja tersebut adalah warga Pekon Sidoharjo, Pringsewu dan masih berstatus pelajar SMA.

Kapolsek Pringsewu Kota Kompol Rohmadi menjelaskan, Minggu (3/3/2024) sore sekira pukul 17.00 WIB, kelima remaja dilihat warga mandi di sungai belakang PDAM Sidoharjo Pringsewu dengan menggunakan batang pisang. Sekira pukul 17.30 WIB batang pisang yang mereka naiki menabrak tiang jembatan lalu kelima remaja tersebut hanyut terbawa arus.

Dalam peristiwa tersebut, tiga remaja berhasil menepi sedangkan dua remaja hanyut terbawa arus.