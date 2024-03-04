Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Gempa M3,8 Goyang Maumere NTT

Ponsius Econg , Jurnalis-Senin, 04 Maret 2024 |15:05 WIB
Gempa M3,8 Goyang Maumere NTT
Ilustrasi gempa (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

SIKKA - Gempa bumi berkekuatan Magnitudo (M) 3,8 menggoyang Maumere, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT), Senin (4/3/2024) dini hari, sekitar pukul 12.37 WIB (13.37WITA).

Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menginformasikan, gempa terpantau berpusat di 41 km Tenggara Maumere, Kabupaten Sikka, NTT, pada kedalaman 57 kilometer.

Koordinat gempa berada pada 8,99 derajat Lintang Selatan (LS) dan 122,26 derajat Bujur Timur (BT). Informasi gempa ini disampaikan melalui akun media sosial X (Twitter) resmi BMKG, Senin (4/3/2024) petang.

"#Gempa Mag:3.8, 04-Mar-2024 12:37:52WIB, Lok:8.99LS, 122.26BT (41 km Tenggara MAUMERE-SIKKA-NTT), Kedlmn:57 Km #BMKG ," demikian dikutip dari akun medsos X @infoBMKG.

Pihak BMKG sendiri belum menginformasikan secara detail penyebab dan dampak kerusakan ataupun kerugian yang timbul akibat guncangan gempa ini. "Disclaimer: Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data," ujarnya.

(Arief Setyadi )

      
Topik Artikel :
Gempa NTT NTT gempa
