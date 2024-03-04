Gempa M3,8 Goyang Maumere NTT

SIKKA - Gempa bumi berkekuatan Magnitudo (M) 3,8 menggoyang Maumere, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT), Senin (4/3/2024) dini hari, sekitar pukul 12.37 WIB (13.37WITA).

Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menginformasikan, gempa terpantau berpusat di 41 km Tenggara Maumere, Kabupaten Sikka, NTT, pada kedalaman 57 kilometer.

Koordinat gempa berada pada 8,99 derajat Lintang Selatan (LS) dan 122,26 derajat Bujur Timur (BT). Informasi gempa ini disampaikan melalui akun media sosial X (Twitter) resmi BMKG, Senin (4/3/2024) petang.

"#Gempa Mag:3.8, 04-Mar-2024 12:37:52WIB, Lok:8.99LS, 122.26BT (41 km Tenggara MAUMERE-SIKKA-NTT), Kedlmn:57 Km #BMKG ," demikian dikutip dari akun medsos X @infoBMKG.

Pihak BMKG sendiri belum menginformasikan secara detail penyebab dan dampak kerusakan ataupun kerugian yang timbul akibat guncangan gempa ini. "Disclaimer: Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data," ujarnya.

(Arief Setyadi )