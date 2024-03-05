Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

2 Algojo Arab Saudi Paling Terkenal

Ludwina Andhara Herawati , Jurnalis-Selasa, 05 Maret 2024 |16:14 WIB
2 Algojo Arab Saudi Paling Terkenal
2 algojo Arab Saudi paling terkenal (Foto: memritv.org)
ARAB SAUDI - Arab Saudi dikenal sebagai salah satu negara, yang memiliki sistem hukuman paling mematikan di dunia.

Mengutip sumber lain, sistem peradilan pidana di Arab Saudi dilakukan berdasarkan syariat Islam, yang mencerminkan penafsiran Islam tertentu yang didukung negara.

Eksekusi biasanya dilakukan dengan metode penggal dengan pedang, atau dengan tembakan secara beregu. Namun intinya, eksekusi dilakukan secara publik, di depan umum.

Eksekusi ini dilakukan oleh seorang algojo, yang telah diutus oleh pihak berwajib. Biasanya algojo akan diberikan surat perintah, agar terlindungi dari tuduhan pembunuhan.

Algojo tersebut dibekali pedang sulthan, untuk mengeksekusi pelaku. Setelah melakukan pengecekan dan mengonfirmasikan kematian terpidana, petugas polisi mengumumkan kejahatan yang dilakukan terpidana.

Lantas, siapakah algojo Arab Saudi yang terkenal di Arab Saudi? Berikut 2 algojo tersebut dilansir berbagai sumber:

1. Muhammad Saad al-Beshi

Muhammad Saad al-Beshi adalah algojo yang diutus pihak kerajaan untuk mengeksekusi para terpidana. Diketahui ia menggunakan pedang khusus saat menjalankan tugasnya.

Melansir News24, al-Beshi tertarik bekerja di sebuah penjara di Taif, yakni memborgol dan menutup mata para tahanan sebelum eksekusi. Ia pun mulai melakukan pekerjaannya pada 1998.

