HOME NEWS YOGYA

Kapolda DIY: Keamanan Bukan Anugerah Melainkan Dihasilkan oleh Kerja Sama Masyarakat

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Selasa, 05 Maret 2024 |21:02 WIB
Kapolda DIY: Keamanan Bukan Anugerah Melainkan Dihasilkan oleh Kerja Sama Masyarakat
Kapolda DIY Irjen Pol Suwondo Nainggolan (Foto: Polri)
A
A
A

YOGYAKARTA - Divisi Humas Polri menggelar dialog publik bertema “Integrasi Anak Bangsa Dalam Menyongsong Indonesia Emas Pasca Pemilu 2024”, di The Alana Hotel, Yogyakarta, pada Selasa (5/3/2024).

Acara tersebut bertujuan untuk menjelaskan peran strategis Polri dalam menjaga stabilitas nasional saat Pemilu.

Sejumlah kalangan ikut dalam acara dialog tersebut di antaranya personel di wilayah hukum Polda DIY, perwakilan mahasiswa, kalangan akademisi, tokoh agama, serta organisasi masyarakat di DIY.

Kapolda DIY Irjen Pol Suwondo Nainggolan menjadi salah satu pemateri. Dia pun memaparkan materi dengan judul “Metode Polda DIY Dalam Menjaga Kondusifilitas Pemilu 2024 Dalam Meraih Kepercayaan Masyarakat”.

“Patut kita syukuri bahwa rangkaian Pemilu 2024 di wilayah hukum Polda DIY berjalan aman, lancar dan kondusif. Hal tersebut berkat kerja sama antara Polda DIY, stakeholder terkait dan segenap masyarakat DIY,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa keamanan bukan hanya sekedar situasi, namun keamanan adalah investasi yang berpengaruh terhadap ekonomi masyarakat di DIY.

“Keamanan bukanlah sekedar anugerah, melainkan dihasilkan oleh kerj asama masyarakat terlebih di Yogyakarta. Keamanan bukan sekedar situasi, tetapi sebuah investasi yang sangat berpengaruh terhadap ekonomi kemasyarakatan. Oleh karena itu, segala bentuk upaya kita dalam menjamin keamanan di Yogyakarta akan sangat berdampak terhadap kehidupan masyarakat,” ucap Irjen Suwondo.

Halaman:
1 2
      
