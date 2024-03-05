Agen Perbankan Online di Indramayu Tewas Dirampok, Rp50 Juta Raib

INDRAMAYU - Seorang pemilik agen BRI Link di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, tewas usai menjadi korban perampokan, Senin (4/3/2024) sekira pukul 13.00 WIB.

Korban yang diketahui bernama Maesaroh (40) ini ditemukan tewas di dalam rumahnya yang dijadikan kios agen BRI Link di Desa Tenajar Kidul, Kecamatan Kertasemaya, Kabupaten Indramayu, dengan luka di bagian mulut dan kepala diduga akibat hantaman benda tumpul.

Berdasarkan informasi yang diperoleh, pelaku yang diduga lebih dari satu orang itu kabur menggunakan sepeda motor dengan menggondol uang hasil rampokan kurang lebih sekitar Rp50 juta dan satu unit handphone milik korban.

Sebelumnya, warga sekitar sempat curiga dengan kios agen BRI link yang sudah tertutup. Karena kecurigaan itu, warga pun kemudian membuka pintu rumah korban, lalu mendapati pemilik agen sudah tewas tergeletak di lantai ruang tengah.

Kapolres Indramayu, AKBP M Fahri Siregar mengatakan, korban pertama kali ditemukan meninggal dunia oleh kerabatnya dengan kondisi tergeletak di lantai dalam rumahnya.

"Pada saat salah satu kerabat korban mendatangi rumah korban, akhirnya mengetahui bahwa korban ditemukan dalam keadaan meninggal dunia tergeletak di lantai. Selanjutnya kerabat korban tersebut melaporkan kepada pihak kepolisian," kata Fahri Siregar, saat ditemui di Mapolres Indramayu.

Fahri menuturkan, petugas kepolisian yang mendapat laporan pun langsung mendatangi lokasi kejadian dan melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) serta meminta keterangan dari sejumlah saksi.

"Untuk saat ini kami masih mengumpulkan alat bukti termasuk juga tadi sudah dilakukan olah TKP. Saksi yang sudah diperiksa sebanyak dua orang dari pihak keluarga," tutur Kapolres Indramayu.