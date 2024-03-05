Advertisement
HOME NEWS JABAR

Kepergok Mencuri Motor, Pria Paruh Baya Babak Belur Dihakimi Warga

Dharmawan Hadi , Jurnalis-Selasa, 05 Maret 2024 |19:58 WIB
Kepergok Mencuri Motor, Pria Paruh Baya Babak Belur Dihakimi Warga
Illustrasi (foto: freepick)
SUKABUMI - Keberanian Lijon Manurung melawan saat pelaku membawa kabur sepeda motornya, membuat aksi curanmor di Desa Sukamanah, Kecamatan Cisaat, Kabuaten Sukabumi, Jumat (1/3/2024) siang, berhasil digagalkan.

Terduga pelaku berinisial AN (46) warga Kampung Cilutung, Desa Parakansalak, Kecamatan Parakansalak, Kabupaten Sukabumi, berhasil diamankan warga setelah terjatuh dari sepeda motor curiannya.

Kejadian tersebut terjadi, saat pelaku kepergok mencoba membawa kabur sepeda motor korban yang terparkir di pekarangan rumah temannya. Korban gagalkan aksi pelaku dengan menarik bagian belakang sepeda motor.

Terjadi tarik menarik antara korban dengan pelaku yang terus menancap gas sambil memukul dan menendang korban. Hal itu yang mengakibatkan korban terseret sejauh 10 meter dan membuat pelaku terjatuh dari sepeda motor yang dicurinya.

Melihat pelaku terjatuh, korban dibantu warga sekitar langsung menangkap dan menghakiminya hingga babak belur. Setelah itu warga melaporkan peristiwa pencurian sepeda motor tersebut dan menyerahkan pelaku ke Polsek Cisaat.

Kapolres Sukabumi Kota, AKBP Ari Setyawan Wibowo melalui Kapolsek Cisaat, AKP Yanto Sudiarto membenarkan peristiwa pencurian sepeda motor yang terjadi di wilayahnya tersebut. Kejadian tersebut terjadi pada sekitar pukul 13.00 WIB.

"Kami menerima laporan dari masyarakat bahwa ada terduga pelaku curanmor yang berhasil diamankan warga usai mencoba membawa kabur sepeda motor jenis Honda Beat milik korban," ujar Yanto kepada MNC Portal Indonesia, Selasa (5/3/2024).

